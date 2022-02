Nejlepší veslařskou posádkou roku je čtvrtý dvojskif z OH Šimánek, Vraštil

Praha - Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil se stali nejlepší českou veslařskou posádkou uplynulého roku. Za dvojskifem lehkých vah, jenž na olympijských hrách v Tokiu obsadil čtvrté místo, skončila ve svazové anketě párová čtyřka Daniel Nosek, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma a Filip Zima, která na mistrovství světa do 23 let v Račicích získala zlaté medaile.

Vraštil se Šimánkem se v Tokiu postarali o nejlepší český výsledek. "I přesto, že už úspěšná kvalifikace na olympijské hry byla malým zázrakem, se kluci pod vedením Michala Vabrouška na olympiádu skvěle připravili. Ta je zastihla ve skvělé formě a oni získali úctyhodné čtvrté místo," uvedl svaz v tiskové zprávě.

Šišma a Zima před rokem patřili do nejlepší posádky roku, díky titulu z mistrovství Evropy do 23 let ukončili dlouholeté kralování skifaře Ondřeje Synka. Loni s novými kolegy v párové čtyřce Noskem a Nedělou ovládli v Račicích světový šampionát téže kategorie.

Třetí místo v anketě obsadil dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová. Mezi juniory zvítězila párová čtyřka Jiří Ingr, Jan Čížek, Jan Koška a Adam Šnajdr, mistři Evropy a bronzoví medailisté z MSJ. Trenérem roku se stal kouč vítězné seniorské posádky Vabroušek.

Výsledky ankety o nejlepší českou veslařskou posádku roku 2021 Senioři: 1. Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil (dvojskif lehkých vah), 2. Daniel Nosek, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma, Filip Zima (párová čtyřka, kategorie do 23 let), 3. Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová (dvojskif). Junioři: 1. Jiří Ingr, Jan Čížek, Jan Koška, Adam Šnajdr (párová čtyřka), 2. Jakub Sprinzl, Ondřej Pecival (dvojskif), 3. Anna Drnková, Karolína Novotná, Karolína Horáková, Dana Hůlová, Ester Hajnovičová, Lea Hýbnerová, Martina Eliška Válková, Anna Karolína Motlová (osmiveslice). Trenér roku: Michal Vabroušek. Přehled vítězů ankety: 1987 - Kacovský (skif lehkých vah), 1988 - Chalupa (skif), 1989 - Chalupa, 1990 - Chalupa, 1991 - Chalupa, 1992 - Chalupa, 1993 - Chalupa, 1994 - Chalupa, 1995 - Chalupa, 1996 - Kacovský, 1997 - Kacovský, 1998 - Chalupa, 1999 - Vabroušek (skif lehkých vah), 2000 - Vabroušek, 2001 - Chalupa, 2002 - Chalupa, 2003 - Jirka, Vitásek, Kopřiva, Hanák (párová čtyřka), 2004 - Jirka, Karas, Kopřiva, Hanák (párová čtyřka), 2005 - Knapková (skif), 2006 - Knapková, 2007 - Synek (skif), 2008 - Synek, 2009 - Knapková, 2010 - Synek, 2011 - Knapková, 2012 - Knapková, 2013 - Synek, 2014 - Synek, 2015 - Synek, 2016 - Synek, 2017 - Synek, 2018 - Synek, 2019 - Synek, 2020 - Baldrián, Diblík, Šišma, Zima (párová čtyřka), 2021 - Šimánek, Vraštil (dvojskif lehkých vah).