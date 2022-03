Nejlepší týmy základní části Hradec Králové a Třinec rozehrají série čtvrtfinále

Praha - Na dvou stadionech odstartuje v sobotu čtvrtfinále play off hokejové extraligy. V akci už budou dva nejlepší týmy po základní části. Vítěz Prezidentského poháru Hradec Králové přivítá Mladou Boleslav, obhájce titulu Třinec čeká ocelářské derby s dalším úspěšným celkem z předkola Vítkovicemi. V neděli budou pokračovat obě série v Hradci Králové a Třinci druhými zápasy. Na rozdíl od předkola je již potřeba dosáhnout k postupu čtyř výher místo tří.

Královéhradečtí hokejisté dostali po skončení skvěle zvládnuté základní části tři dny volna, pak na ně ale čekala poctivá příprava, a to včetně dvoufázových tréninků. K vyplnění dlouhého zápasového volna pak posloužilo modelové utkání s Kolínem. Když se uzdravil zkušený útočník Koukal, vyprázdnila se i marodka.

"Mladá Boleslav měla výborný start do ligy, pak šli tabulkou trošku dolů, ale pojďme tohle úplně smazat. Oni už vyřadili Plzeň a zvládli to v pátém utkání venku. Musíme zapomenout na to, že my jsme byli v základní části první a oni jedenáctí, protože pokud na tohle nezapomeneme, tak vyhulíme ven," varoval asistent trenéra Ladislav Čihák.

"Bude proti nám tým, který je poskládaný z pracantů a bojovníků, kteří nevypustí jediný souboj. Může to s nimi být dlouhá a těžká série. Bude to hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. Půjdeme do toho na krev a necháme tam životy. Vždycky v play off rozhodují nesmyslné fauly a speciální formace. Oba týmy jsou hokejově vyspělé, takže si nemyslím, že by někdo dělal extrémní chyby při hře pět na pět. Pak rozhodují ty základní věci: bojovnost, blokování střel, dohrávání, dobré zacházení s kotoučem," uvedl Čihák.

Podle mladoboleslavského kouče Radima Rulíka bude klíčový zejména zdravotní stav jeho týmu. "Série s Plzní nás stála strašně sil. Nejvytěžovanější hráči si sáhli úplně na dno fyzických sil, protože se hrál z obou dvou stran aktivní hokej. Dáme to nějak dohromady, půjde hlavně o zdraví, někteří už poslední zápas hráli se zraněním, o síly se až tolik nebojím," řekl Rulík, jemuž v Plzni chyběl zraněný útočník Kantner.

"Musíme dobře zregenerovat a připravit se na další zápasy. Bude to ohromně těžký soupeř, musíme na to být připravení. Větší výhodu mají asi oni bez zápasů, budou čerství. My tam ale přijedeme připravení," uvedl mladoboleslavský útočník Oscar Flynn.

Třinec vyhrál poslední dvě dokončená play off, do nichž vstupoval ze druhé příčky. Stejně je tomu i letos. "Nikdy si nedáváme malé cíle. Ať už vedení, tak hráči i my trenéři chceme vyhrát každý zápas. Přáli bychom si vyhrát i to poslední utkání v sezoně," podotkl trenér Václav Varaďa, který už dříve oznámil, že po sezoně u Ocelářů skončí. "Připravuju svůj tým zase s největší možnou vervou, přeji si, abychom hráli to, co v nás je, a postoupili dál."

Obhájce titulu prověří ve čtvrtfinále Vítkovice. Regionální rival má v nohou předkolo, ve kterém vyřadil Olomouc až v posledním možném zápase. Oceláři hráli naposledy 8. března. "Může být jejich výhodou, že jsou rozehranější. Naší pak zase to, že odehráli pět vyrovnaných utkání, kde se museli dostat až na dno. Věřím, že jsou nabuzeni a že to (únavu) hodí za hlavu a budou se nás snažit ve čtvrtfinále potrápit," doplnil Varaďa.

Oba týmy vyhrály v základní části dva vzájemné duely, jednou doma i venku. Poslední dvě utkání ale strhl na svou stranu ostravský celek (3:1 a 5:2). "Favorit je jasný," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň, který byl s postupem do čtvrtfinále spokojený.

Klub vylepšil loňský výsledek a vyřazení v předkole. "My hlavně nesmíme být vylučovaní. Přesilovky Třince, to je smrtící. Je to ale místní derby, známe se dlouho. Myslím, že je povzbudivé, že jsme s nimi dokázali v sezoně vyhrát. To by nám mohlo vlít zdravou krev do žil. Jdeme se o to porvat. S jídlem roste chuť. Není to o tom, že jsme postoupili z předkola a teď už to jen nějak dohrajeme," prohlásil Holaň.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy - 19. a 20. března: HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátky: sobota 16:00 (ČT sport), neděle 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1, 1:3, 2:5 (nejproduktivnější hráči: Andrej Nestrašil 0 branek + 3 asistence - Petr Chlán 2+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 20 zápasů - 15 výher - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre 68:33. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52 zápasů/48 bodů (21+27) - Rostislav Marosz 53/35 (11+24). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Jan Hruška 5/5 (2+3). Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl průměr 1,64 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 93 procent a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,54, 91,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,53 a 91,84. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Aleš Stezka 2,37 a 91,94, Daniel Dolejš 3,05 a 82,35. Zajímavosti: - V historii play off se derby Třince s Vítkovicemi bude hrát popáté a zatím pokaždé uspěli Oceláři. V roce 1998 v semifinále vyhráli 3:2 na zápasy, o pět let později ve čtvrtfinále zvítězili 4:2, v roce 2011 ovládli finále 4:1 na zápasy a před třemi roky ve čtvrtfinále vyhráli 4:0. - Třinec bude hrát ve čtvrtfinále popáté za sebou a neuspěl v něm naposledy v roce 2017, kdy podlehl Chomutovu 2:4 na zápasy. Potom byl obhájce titulu z roku 2019 a z loňska třikrát za sebou ve finále. - Vítkovice jsou ve čtvrtfinále poprvé od roku 2019. Na postup do semifinále čekají Ostravané od roku 2011. - Třinec čeká první zápas od 8. března a doma se představí poprvé od 21. února, kdy rozdrtil Karlovy Vary 7:0. Na konci základní části vyhrál čtyři ze šesti zápasů a posledních pět utkání sehrál venku. - Oceláři před vlastním publikem prohráli tři z posledních šesti zápasů. - Vítkovice ve čtvrtek dovršily postup přes Olomouc z předkola play off po výhře 3:2 na zápasy. - Ostravané úterní výhrou v Olomouci ve čtvrtém utkání předkola ukončili sérii pěti porážek venku. - Vítkovice ve vzájemných zápasech v moravskoslezském derby po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrály. - Do sestavy Vítkovic se může vrátit po odpykání třízápasového trestu za zákrok na útočníka Silvestera Kuska z Olomouce slovenský obránce Patrik Koch. - Slovenský útočník Patrik Hrehorčák z Třince dnes slaví 23. narozeniny. - Kanadský útočník Samuel Bitten z Vítkovic oslaví v pondělí 23. narozeniny. - Obránce Daniel Krenželok z Třince a útočník Ondrej Šedivý jsou odchovanci Vítkovic. Krenželok za ně hrál naposledy v sezoně 2019/20 a Šedivý v ročníku 2014/15. Kapitán Ocelářů Petr Vrána působil ve Vítkovicích v letech 2009 až 2011, další útočník Daniel Kurovský v letech 2015 až 2020. Vladimír Svačina za ně hrál mezi roky 2007 a 2015 a také v minulé i v této sezoně, Roman Szturc od mládeže až do roku 2019. - Kouč Třince Václav Varaďa hrál za Vítkovice v letech 1992 až 1994, v sezonách 1999/00, 2004/05 a v letech 2008 až 2010. Jeho asistent Aleš Krátoška nastupoval za Ostravany v letech 1996 až 1999. - Obránce Lukáš Kovář z Vítkovic hrál za Třinec v sezoně 2017/18. Lotyšský útočník Roberts Bukarts působil v týmu Ocelářů v ročníku 2018/19. Marek Kalus byl v Třinci v sezoně 2009/10 v dorostu a juniorce. Rostislav Marosz je odchovancem Ocelářů a naposledy jejich dres oblékl v ročníku 2017/18. - Trenér Vítkovic Miloš Holaň hrál ze Třinec v sezoně 1999/00. Mountfield Hradec Králové (1.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátky: sobota 19:00 (O2 TV Sport), neděle 16:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:0, 3:4 v prodl., 5:2, 3:2 po sam. nájezdech (Graeme McCormack 1+4 - Pavel Pýcha 1+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 6 - 2 - 0 - 3 - 1 - 18:20. Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Ahti Oksanen 56/48 (25+23) - Pavel Kousal 54/35 (15+20). Nejproduktivnější hráči v play off: zatím nehráli - Miloš Kelemen 5/5 (5+0). Statistiky brankářů v základní části: Henri Kiviaho 2,03, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto, Filip Novotný 2,54, 91,68 a šestkrát udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: zatím nehráli - Gašper Krošelj 2,13 a 92,76. Zajímavosti: - Hradec Králové se v play off s Mladou Boleslaví utká podruhé. V roce 2016 také ve čtvrtfinále vyhrál Bruslařský klub 4:2 na zápasy. - Mountfield si zahraje ve čtvrtfinále i poosmé od přesunu týmu před sezonou 2013/14 z Českých Budějovic. Do semifinále se dostal dvakrát v letech 2017 a 2018. - Mladá Boleslav bude hrát ve čtvrtfinále potřetí zase sebou. Loni postoupila podruhé v historii klubu po roce 2016 do semifinále. - Hradec Králové naposledy hrál 8. března a vyhrál na konci základní části deset z posledních dvanácti utkání. - Mountfield vyhrál doma pětkrát za sebou. - Mladá Boleslav dovršila ve čtvrtek v Plzni postup z předkola po výhře 3:2 na zápasy. - Bruslařský klub venku po sérii sedmi porážek vyhrál dvakrát za sebou. - Kanadský obránce Jérémie Blain z Hradce Králové oslaví v sobotu 30. narozeniny. - Útočník Jakub Orsava z Hradce Králové hrál za Mladou Boleslav v letech 2016 až 2019. Bek Richard Nedomlel nastoupil za Bruslařský klub v pěti utkáních v sezoně 2017/18. - Obránce Martin Pláněk z Mladé Boleslavi působil v Hradci Králové v letech 2013 až 2018. Lotyšský útočník Maris Bičevskis hrál za Mountfield v letech 2018 a 2019 a Tomáš Pospíšil v letech 2014 a 2015.