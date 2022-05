Nejlepší střelec ligy Beauguel v létě opustí fotbalisty mistrovské Plzně

Plzeň - Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel v létě opustí mistrovskou Plzeň. Třicetiletý útočník, který se stal nejlepším střelcem prvoligové sezony s 19 góly, neprodlouží končící smlouvu. Beauguel své rozhodnutí oznámil v klubovém magazínu Viktorián před dnešním závěrečným utkáním pátého kola nadstavbové skupiny o titul proti Ostravě. V něm brankou z penalty rozhodl o domácí výhře Západočechů 1:0.

"Jsem v Česku už osm let a potřebuji novou výzvu. Byla to pro mě ta nejlepší léta, ale cítím, že je čas na něco čerstvého. Chci vystoupit ze své komfortní zóny a zažít nová dobrodružství. Můj manažer mě přesvědčoval, ať jdu do Francie, ale já tam nechci. Chci něco nového. To je ten hlavní důvod," uvedl Beauguel.

Čtvrt hodiny před koncem zápasu s Baníkem za obrovských ovací 11.293 fanoušků při střídání sundal plzeňský dres a ukázal tričko s nápisem "Díky FCVP". Při odchodu ze hřiště se neubránil slzám.

"Nejenom, že dal 19 branek, ale byl nesmírně platný v mezihře, standardních situacích. Bojoval v každém zápase. Nepamatuju si, že bych mu někdy vyčítal horší nasazení. To, že končí, pro nás není dobrá zpráva. Odchází góly a obrovská kvalita. Teď je na nás, abychom přivedli hráče, který se mu trošku přiblíží, i když to nebude jednoduché," uvedl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

Rodák ze Štrasburku do Viktorie přišel v lednu 2019 ze Zlína, předtím v Česku působil v pražské Dukle. V nejvyšší soutěži Beauguel odehrál 194 zápasů, vstřelil 66 gólů a přidal 19 asistencí.

V tomto ročníku Beauguel patřil ke stěžejním oporám Plzně na cestě za překvapivým titulem. Mimo jiné proměněnou penaltou v nastavení zařídil Viktorii důležitou remízu 1:1 na hřišti Slavie v druhém kole nadstavby.

"Prvních pět vteřin jsem byl velmi vystresovaný, ale pak jsem si vzal míč, zhluboka dýchal, snažil se být maximálně klidný a soustředěný. Když jsem pokládal balon na penaltový puntík, tak už jsem nebyl nervózní. Věděl jsem totiž, že penaltu proměním. Na sto procent," vzpomínal Beauguel.

Téměř dvoumetrový kanonýr získal ocenění pro nejlepšího útočníka sezony a nejlepšího cizince v anketě Ligové fotbalové asociace (LFA). "Je to má nejlepší sezona za kariéru. Podařilo se nám vyhrát titul, což je pro mě ten největší úspěch, a také jsem překonal své gólové maximum. Jsem za to nesmírně šťastný a vděčný," konstatoval Beauguel.

Během angažmá v Česku opakovaně čelil rasistickým urážkám od fanoušků, což kritizoval na sociálních sítích. Už loni v létě v jednom francouzském podcastu prohlásil, že na západě Čech nový kontrakt nepodepíše.

Láká ho exotické angažmá, návrat domů ještě neplánuje. "Tuto zimu jsem byl v kontaktu s některými kluby ve Francii, ale vracet se tam nechci. Není to tak, že bych se bál, ale chci zkrátka zkusit něco nového. Chci cestovat a zažít nová dobrodružství. Momentálně se ale soustředím na závěr sezony a oslavy. Co bude potom, uvidíme," dodal bývalý hráč Toulouse nebo Waalwijku.