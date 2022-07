Nejlepší kladivářkou světa je Andersenová, Cheptegei obhájil titul na desítce

Eugene (USA) - Mistryní světa v hodu kladivem je znovu Američanka, tentokrát Brooke Andersenová. Vedoucí žena letošních světových tabulek vyhrála výkonem 78,96 metru. Na trůnu vystřídala DeAnnu Priceovou, která nemohla v Eugene obhajovat titul z Dauhá, protože se nedostala do formy po nákaze covidem. V běhu na 10.000 metrů obhájil světový titul Uganďan Joshua Cheptegei.

V polovině soutěže vedla Kanaďanka Camryn Rogersová, jež jako první poslala kladivo za 75 metrů. Šestadvacetiletá Andersenová její výkon 75,52 atakovala ve čtvrté sérii, ale rozhodčí jí odmávali přešlap.

Andersenová to reklamovala, nechala si změřit pokus a po zhlédnutí videozáznamu jí nakonec arbitři uznali 77,42 metru. V páté sérii poslala kladivo ještě o čtrnáct centimetrů dál a v šesté se pak přiblížila hranici 79 metrů.

Úspěch Spojených států amerických podtrhla bronzem Janee Kassanavoidová (74,86). V technických disciplínách je to druhý triumf domácího výběru na tomto MS po titulu Chase Ealeyové v kouli.

Světový rekordman Cheptegei byl v nejdelším běžeckém závodě na dráze aktivní a většinu desetikilometrové tratě diktoval tempo. Za ním se ale pořád držela poměrně početná skupina běžců. Navzdory postupnému zrychlování byla při náběhu do závěrečného kola ve hře o vítězství ještě osmička vytrvalců.

Stříbrný olympijský medailista Cheptegei měl největší zrychlení ve finiši a zvítězil v čase 27:27,43. O necelou půlsekundu pomalejší byl stříbrný Keňan Stanley Mburu (27:27,90), za nímž finišoval pro bronzovou medaili další Uganďan Jacob Kiplimo.

Do poslední chvíle se v boji o vítězství držel olympijský vítěz Selemon Barega z Etiopie, ale nakonec doběhl pátý. Porazil ho ještě domácí Američan Grant Fisher.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 27:27,43, 2. Mburu (Keňa) 27:27,90, 3. Kiplimo (Ug.) 27:27,97, 4. Fisher (USA) 27:28,14, 5. Barega (Et.) 27:28,39, 6. Ahmed (Kan.) 27:30,27, 7. Aregawi (Et.) 27:31,00, 8. Mateiko (Keňa) 27:33,57.

Maraton: 1. Tola 2:05:37, 2. Geremew (oba Et.) 2:06:45, 3. Abdi (Belg.) 2:06:49, 4. Levins (Kan.) 2:07:10, 5. Kamworor (Keňa) 2:07:15, 6. Tura (Et.) 2:07:18, 7. Geay (Tan.) 2:07:32, 8. Do Nascimento (Braz.) 2:07:36.

Ženy:

Kladivo: 1. Andersenová (USA) 78,96, 2. Rogersová (Kan.) 75,52, 3. Kassanavoidová (USA) 74,86, 4. Fantiniová (It.) 73,18, 5. Weirová (Kan.) 72,41, 6. Ghelberová (Rum.) 72,26, 7. Kosonenová (Fin.) 70,81, 8. Luo Na (Čína) 70,42.

Sedmiboj (po třech disciplínách): 1. Thiamová (Belg.) 3127 b. (100 m př.: 13,21 - výška: 195 - koule: 15,03), 2. Vetterová (Niz.) 3003 (13,30 - 180 - 16,25), 3. Suleková (Pol.) 2979 (13,28 - 189 - 14,13), 4. Vidtsová (Belg.) 2933, 5. Hallová (USA) 2920, 6. Oosterwegelová (Niz.) 2821.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m: 1. Ndori (Bot.) 44,87, ...24. Šorm (ČR) 46,07 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

400 m: 1. McPhersonová (Jam.) 50,15, ...16. Vondrová (ČR) 51,55 - postoupila do semifinále.