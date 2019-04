Dallas - Nejlepší evropský střelec v historii NBA Dirk Nowitzki oznámil ve 40 letech konec kariéry. Německý basketbalista strávil všech 21 sezon v zámořské lize v dresu Dallasu Mavericks, v němž nastoupí naposledy dnes v noci na hřišti San Antonia. V posledním domácím utkání se blýskl sezonním maximem 30 body a přispěl k výhře 120:109 nad Phoenixem. Legendární Earvin "Magic" Johnson končí po dvou letech v roli prezidenta basketbalových operací v LA Lakers.

"Možná jste to čekali, tohle byl můj poslední domácí zápas," oznámil se slzami v očích Nowitzki. "Je to hodně emotivní, byla to neuvěřitelná jízda," řekl německý veterán, jenž v roce 2011 slavil s Dallasem titul. O čtyři roky dříve byl jako první Evropan vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA.

Utkání hvězd si rodák z Würzburgu zahrál čtrnáctkrát a v historickém pořadí střelců NBA je šestý. Na této pozici se držel už od konce roku 2015, kdy předstihl Shaquillea O'Neala. V této sezoně jej v říjnu odsunul LeBron James, který se už mezitím propracoval na čtvrté místo před Michaela Jordana.

Před rozlučkovým zápasem má Nowitzki na kontě 31.540 bodů. Poslední sezonu mu přitom zkrátila operace kotníku, po níž přišel do poloviny prosince o 26 duelů. Do play off se s Dallasem neprobojoval.

S reprezentací vybojoval bronz na mistrovství světa v roce 2002 v USA, kde byl nejlepším střelcem i nejužitečnějším hráčem šampionátu. V dresu Německa slavil i evropské stříbro (2005) a v Pekingu si splnil sen o účasti na olympijském turnaji.

Po konci kariéry si bude užívat hlavně rodiny. "S dětmi budu cestovat a dělat věci, které jsem po celou tu dobu u basketu dělat nemohl. Určitě nebudu spěchat s rozhodnutím, co dál. Užiju si nejdříve čas s rodinou," dodal otec tří dětí, které má se švédskou manželkou Jessicou.

Legendární Magic Johnson končí jako prezident Lakers

Legendární Earvin "Magic" Johnson končí po dvou letech ve funkci prezidenta basketbalových operací v Los Angeles Lakers. Během hráčské kariéry s klubem vybojoval pět titulů, ale v roli funkcionáře se mu nepodařilo zastavit neúspěšné období. Nečekané rozhodnutí oznámil před posledním zápasem sezony NBA.

Lakers ji zakončili domácí porážkou 101:104 s Portlandem. Již šestým rokem v řadě bude slavný klub v bojích o titul chybět, k postupu do play off mu nepomohl ani letní příchod hvězdy LeBrona Jamese.

"Končím. Chci mít zase ze života radost jako předtím. Byl jsem šťastnější, když jsem nebyl prezidentem," řekl devětapadesátiletý Johnson novinářům na narychlo svolané tiskové konferenci. Majitelka klubu Jeanie Bussová ani generální manažer Rob Pelinka o jeho rozhodnutí nevěděli.

Do funkce Johnson nastoupil v březnu 2017 ve snaze Lakers oživit, ale úspěchy nepřišly. Podle informací ESPN už několik týdnů nemluvil s koučem Lukem Waltonem. Zda zůstane Walton, není jasné. Jeho svěřenci zakončili další nepovedenou sezonu s bilancí 37 výher a 45 porážek a do play off měli daleko.

Lakers jsou jedním z nejúspěšnějších klubů v historii NBA. Ligový titul získali šestnáctkrát, lepší jsou pouze Boston Celtics (17). Naposledy byli Lakers mistry v roce 2010.

Johnson odehrál za klub na pozici rozehrávače třináct sezon v letech 1979 až 1991. V roce 1991 jako první světově proslulý sportovec přiznal, že je HIV pozitivní a přerušil kariéru. O rok později se ještě představil na olympijských hrách v Barceloně a s americkým Dream Teamem slavil zlato.