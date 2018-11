Praha - Titul Nejkrásnější nádraží letos získala stanice Blíževedly na Českolipsku. Její rekonstruovaná budova je podle organizátorů ankety dokladem toho, že není vždy nutná radikální přestavba, ale že mnohdy stačí dát věcem jen původní vzhled a smysl. Stříbro získalo horní nádraží v Litoměřicích, bronz stanice Meziměstí na Náchodsku. Výsledky 12. ročníku soutěže v sídle Senátu vyhlásili pořadatelé ankety z Asociace Entente Florale CZ - Souznění.

Pro Blíževedly se 600 obyvateli, jejichž titul bude připomínat bronzová deska na budově nádraží, se vyslovilo 7356 lidí ze 17.000 hlasujících. Asociace je ocenila za "citlivou rekonstrukci, vybavení stanice dětským koutkem, laskavou péči obsluhy a vlídné prostředí s nápaditou obsluhou".

"Soutěž přináší viditelné výsledky, a to jí dává smysl. Těší nás zájem o zachování historických budov, pokud je to z bezpečnostního hlediska možné, a také dobrá vůle obcí a měst spolupracovat. Velká i malá nádraží by totiž měla zůstat živá," uvedla iniciátorka soutěže a ředitelka pořádající asociace Drahomíra Kolmanová.

Litoměřice dostaly 6392 hlasů, a navíc získaly Cenu generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty; příští rok chtějí zabodovat i dolním nádražím. Meziměstí obdrželo 862 hlasů. Do soutěže bylo přihlášeno pět desítek nádraží, do finále postoupilo deset z nich, k nimž patřily ještě nádraží Černý Kříž, Hrádek u Sušice, Lomnice nad Popelkou, Nové Hrady, Štěpánov, Turnov a Veřovice. Finalisté dostali zvláštní ocenění.

Pořadatelé letos poprvé udělili Cenu souznění za příkladnou spolupráci a výjimečné počiny při obnově nebo provozu nádraží. Obdržely ji stanice Lčovice, Moravičany a Zubrnice. "Těší nás sledovat, jak soutěž motivuje ke kvalitní běžné péči a vážíme si dobře provedených rekonstrukcí," uvedl k tomu předseda spolupořadatelského spolku ŽelPage Zdeněk Michl.

V minulém ročníku se vítězem staly Doksy v Libereckém kraji. Pro nádraží známé především takzvanou Hraběcí čekárnou s vymalovanými obrazy Máchova jezera a zámku v Doksech, ležící na trati mezi Bakovem nad Jizerou a Českou Lípou, hlasovalo 1602 ze 7600 lidí.