Nejdražší byty u metra jsou u zastávky Staroměstská, nejlevnější na Chodově

Praha - Nejdražší byty u stanic pražského metra jsou letos u zastávky Staroměstská, kde ceny meziročně vzrostly o třetinu na 211.700 korun za metr čtvereční. Nejlevnější u metra Chodov, kde byl růst jen 16,7 procenta a cena postoupila na 92.100 korun za metr čtvereční. Vyplývá to z analýzy bytů ve velmi dobrém stavu o rozloze 80 metrů čtverečních a ve vzdálenosti do jednoho kilometru od stanice metra, kterou vypracoval portál Valuo.cz.

"V době naší první analýzy z roku 2017 bylo možné koupit byt v blízkosti metra i pod pět milionů korun. Dnes ceny bytů nikde neklesají pod sedm milionů korun. Dokonce i v dlouhodobě nejlevnější lokalitě dostupné podzemní dopravou na Černém Mostě stojí 80metrový byt v průměru 7,5 milionu korun. Naopak cenovka s deseti miliony přestává být vzácnost. Pyšní se jí již byty v okolí 25 stanic," uvedl zakladatel webu Valuo.cz Radek Šitera.

"Cenovka přesahující částku 100.000 korun za metr čtvereční je dnes realitou u 51 stanic z celkového počtu 61. Zbylých deset zastávek se k této hranici velmi rychle přibližuje," řekl Šitera. Nejdražší byty jsou na trase A (průměrný meziroční růst o 15,31 procenta na 140.100 korun za metr čtvereční), následují trasa B (meziroční růst o 16,4 procenta na 120.000 korun) a trasa C (meziroční růst o 19,41 procenta na 116.900 korun).

Z celkového počtu 61 stanic metra jsou pouze dvě, v jejichž okolí cena proti roku 2021 klesla. Jedná se o stanice Hlavní nádraží (pokles o procento) a Malostranská, která byla v lednu 2021 nejdražší (meziroční pokles o 9 procent na letošních 192.800 korun za metr čtvereční). "U zbylých 59 zastávek si za bydlení připlatíte, největší zdražení pocítili lidé v okolí stanic Vyšehrad (o 42 procent), Střížkov (o 35 procent) a Bořislavka (o 35 procent)," doplnil Šitera.

Od roku 2017 se nejvíce zvedly ceny u stanice metra A Opatov a to o 113 procent. Nejméně - o 21,35 procenta - za tuto dobu zdražily byty na stejné trase u stanice I. P. Pavlova. Během pěti let sledování server Valuo.cz zaznamenal navýšení cen o 43,88 procenta při stanicích metra B, o 56,07 procenta při stanicích metra C a o 77,34 procenta při stanicích metra A.

Výsledky pozorování vychází z inzerátů na realitních serverech o bytech v osobním vlastnictví o rozloze 80 metrů čtverečních a ve stavu velmi dobrý - po kompletní rekonstrukci. Pro srovnání byly vybrány byty, které se nacházejí do jednoho kilometru od stanice metra, ve většině případů to však bylo dokonce jen do 400 metrů. Výjimkou je stanice Letňany, kde metro C končí v polích. Okruh byl proto rozšířen do 1,5 kilometru. Pokud bylo potřeba vzít v úvahu i byty, které byly větší, nebo se v okolí metra prodávaly pouze novostavby, byla jejich cena upravena pomocí koeficientů.