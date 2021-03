Nejčastěji se lidé chtějí rekvalifikovat na pozici asistentky

Praha - Uchazeči o zaměstnaní se chtějí nejčastěji rekvalifikovat na místo asistenta či asistentky nebo na pozici specialisty internetového obchodu. Češi nadále preferují kancelářské profese před manuálními. Největší zájem o rekvalifikace projevili obyvatelé Plzeňského kraje, nejmenší pak v kraji Vysočina. Vyplývá to z výsledků pilotní fáze projektu KVASAR, jehož cílem je zjednodušení a zefektivnění systému rekvalifikací pomocí modulové výuky.

Více než čtvrtina uchazečů o zaměstnání poptává kurzy na pozici asistenta či asistentky. Další v pořadí skončily pozice specialista internetového obchodu a prodavače či prodavačky. V první pětici se umístily také pozice obchodního zástupce či pracovníka poštovní přepážky. Jako nejméně atraktivní profese zájemci vyhodnotili obsluhu plastikářských zařízení a strojníka sklářských zařízení pro lisovací linky.

Pozice, o které je největší zájem, reflektují změny na pracovním trhu. Mezi nejatraktivnější patří obory, které pandemie zasáhla nejméně, a to zejména z oboru e-commerce (internetový prodej). Jsou to zároveň pozice, na které nyní žádná škola nebo obor soustavně nepřipravuje. Segment přitom zaměstnává stovky tisíc pracovníků. Odborníci navíc očekávají, že se bude jeho podíl na ekonomice zvětšovat.

V kontrastu s tím stále převažují vzdělávací obory a rekvalifikační kurzy, které připravují na profese, jež jsou momentálně v útlumu. "Ekonomika se musí postupně digitalizovat a stejně tak vzdělávací instituce musejí začít připravovat na práci v digitálním prostředí," upozornil výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek.

Mezi pandemií nejpostiženější obory patří gastronomie a pohostinství, cestovní ruch a řada dalších ze sektoru služeb. "Na základě dat za loňský rok víme, že v nejpostiženějších oborech zaniklo 80.000 pracovních míst, z nichž většina se už neobnoví. Některá zaniknou zcela, zbytek bude nutné rekvalifikovat do jiných oborů. Současný průběh rekvalifikací však není natolik pružný, aby této poptávce vyhověl, proto je nutné jej maximálně zefektivnit," míní Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Cílem projektu je proto umožnit lidem efektivně získat novou kvalifikaci, a to až o 50 procent rychleji. Nový systém tak umožní pojmout desetitisíce lidí ročně. Aktuálně je to okolo 8000 lidí ročně.

Inovace současného, do jisté míry zastaralého, systému rekvalifikací je podle partnera Moore CR Radovana Hauka nezbytně nutná. Systém je nutné zpružnit tak, aby byl schopen reflektovat aktuální potřeby trhu práce. Vládní podpůrný program Antivirus končí v dubnu a Kurzarbeit stále nebyl schválen. "Očekáváme, že by se tak nezaměstnanost mohla do konce roku vyšplhat až na šest procent," odhadl.