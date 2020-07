Nejbohatší v USA nedávají na charitu kolik se zavázali

Washington - Většina velmi bohatých Američanů, kteří se v rámci kampaně Giving Pledge zavázali k darování většiny svého jmění na dobročinné účely, hromadí stále větší bohatství. Řada z nich také věnované peníze posílá do svých rodinných nadací a fondů, které prostředky rozdělují pomalu a dárci díky nim rovněž požívají značných daňových výhod. Podle nadace Thompson Reuters to uvádí studie ústavu Institute for Policy Studies.

S kampaní Giving Pledge přišli v roce 2010 miliardáři Bill Gates a Warren Buffet, kteří se zavázali, že věnují většinu svého jmění na charitu. Více než tři čtvrtiny amerických miliardářů, kteří se k jejich závazku připojili, však podle nové studie v posledním desetiletí podstatně zbohatlo.

"Účastníci Giving Pledge si v roce 2010 vytyčili, že odevzdají polovinu svého jmění a namísto toho se jejich majetek zdvojnásobil," řekl Chuck Collins, spoluautor studie. Řada nejbohatších lidí také vkládá svoje peníze do soukromých fondů, z čehož jim plyne významné daňové zvýhodnění. Tyto fondy pak často peníze jen hromadí a nedostávají se tak až ke koncovým příjemcům.

Autoři studie bohaté lidi nabádají, aby se řídili příkladem bývalé manželky nejbohatšího muže na světě Jeffa Bezose MacKenzie Scottové, která darovala 1,7 miliardy dolarů (téměř 38 miliard korun) přímo 116 charitativním organizacím.

Jedenáct z 62 americký miliardářů, kterým se studie věnuje, má nyní méně peněz než před deseti lety. Buď se tak stalo kvůli tomu, že velmi agresivně rozdávali svoje jmění, nebo kvůli vývoji na trzích. Zbylých 51 z nich však zaznamenalo "významný nárůst" čistého jmění. Z části je to proto, že vydělávají peníze rychleji, než je dokážou rozdávat, tvrdí studie.

Jedno procento nejbohatších lidí by mohlo podle analýzy OSN do roku 2050 držet až 24 procent veškerého světového jmění, nerovnoměrnost rozdělení bohatství ve společnosti se totiž stále zvyšuje. Podle nedávného šetření nevládní organizace Global Citizen a výzkumné firmy Glocalities si většina lidí přeje, aby se miliardáři více zasazovali za vymýcení chudoby.