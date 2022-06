Nehráli jsme tak dobře jako proti Španělům, řekl po prohře v Portugalsku Šilhavý

Lisabon - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého podali čeští fotbalisté při prohře 0:2 ve třetím utkání skupiny A2 Ligy národů v Portugalsku horší výkon než v neděli doma při remíze 2:2 se Španělskem. Kouč připustil, že reprezentantům nefungovala levé strana sestavy, z níž inkasovali oba góly. V nedělním závěrečném duelu červnového programu ve Španělsku možná Šilhavý udělá více změn než dosud.

"Nehráli jsme tak dobře jako proti Španělsku. Navíc jsme udělali dvě taktické chyby, které nás stály dva góly. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila, mohli jsme to zdramatizovat a mohlo to být ještě zajímavé. Ale nic to nemění na tom, že soupeř je skvělý a má skvělé hráče," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Hráčům jsem na přípravě říkal, že je to svátek pro nás pro všechny. Plný stadion, takovýhle soupeř, skvělí hráči a ještě to bylo umocněné tím, že tu byl Cristiano Ronaldo. Ten to ještě povýšil. V takové společnosti se pohybovat je příjemné. Byť nejsme tak velká fotbalová země, myslím, že úplně ostudu jsme tu neudělali," dodal šedesátiletý kouč.

Portugalci dali oba góly mezi 33. a 38. minutou po jejich pravé straně. "Je pravda, že naší levé straně se nevedlo. Už od nominace, kterou jsme tvořili, jsme tam měli trochu takové dilema. Navíc se tam postupně vystřídalo několik hráčů, někteří se zranili. Naposledy se Španělskem Jarda Zelený a Jakub Jankto. Viděli jsme, že to tam dnes nefunguje. Proto jsme se pak s tím snažili něco udělat," poznamenal Šilhavý.

"Portugalští beci podporovali útočnou fázi a nachytali nás přes tu naši levou stranu. Vytvořili tam tlak a dali z toho dva góly. Když takovému soupeři nabídnete i jen minimální šanci, hned vás potrestá. Mají tak obrovskou kvalitu, že využijí každou chybu, byť malou. To se nám stalo v prvním poločase a najednou jsme prohrávali 0:2," doplnil.

Portugalci podle něj byli zhruba stejně kvalitní jako Španělé. "Jsou trošku jiní. Oba týmy mají skvělé hráče, rychlé, dovednostně nemají žádný problém. V něčem byli lepší, v něčem horší. Španělé chtějí pořád balon. Když ho nemají, chtějí ho zpátky a nenechají vás vydechnout. Portugalci nás nechali nadechnout, ale my jsme toho nevyužili. Hráli jsme pomalu a dozadu," poznamenal Šilhavý.

Jeho svěřenci mají po polovině skupiny čtyři body a patří jim třetí místo v tabulce. Poslední Švýcarsko je bez bodu. Hlavním cílem reprezentantů v elitní divizi A byla záchrana. "Beru to tak, že každý bod v téhle skupině má pro nás cenu zlata. Čtyři zlaté body se nám hodí. Věřím, že se nám ještě může podařit vydolovat ve zbývajících zápasech další body," uvedl Šilhavý.

Zvažuje, že v neděli v Málaze proti Španělsku zamíchá se sestavou více než v předchozích zápasech. "Může to tak být. Teď jsme hráli neděli a čtvrtek, takže čas na odpočinek byl o jeden den delší. Teď bude o den kratší. Uvidíme, jak se kluci budou cítit zdravotně. Pravděpodobně těch změn bude víc," doplnil kouč.