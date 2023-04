Nehráli jsme šedesát minut, ale ještě není konec, řekl Adam Musil

Pardubice - Útočník Adam Musil gólem 1,1 sekundy před koncem druhé třetiny vykřesal pro pardubické hokejisty naději na obrat v pátém zápase semifinále play off extraligy proti Třinci. Dynamo se ale po jeho trefě na 2:3 již nedokázalo střelecky prosadit a podlehlo Ocelářům 2:4. V sérii prohrává 2:3 a ve středu bude odvracet vyřazení a konec sezony.

"Nehráli jsme asi po celých šedesát minut. Musíme být plně koncentrovaní, a když to řeknu, tak neudělat ani jednu chybu," řekl Musil po utkání. "Po našem vstřeleném gólu jsme přestali hrát, to nás stálo zápas. Nevím, prostě jsme na chvíli vypustili a dostali je do hry," doplnil jej útočník Tomáš Zohorna a poukázal na nevydařenou část druhé třetiny.

Východočeši se sice dostali ve 21. minutě do vedení, ale poté třikrát inkasovali. Musil krátce před koncem druhé části snížil, když jej trefil Jan Mandát a od rukavice důrazného útočníka se puk odrazil do branky. "Ať už tam padne jakýkoliv gól, tak to je pro nás jen dobře. Od kolena, hokejkou, prostě jakkoliv. Musíme to tam dorvat a prosadit se," podotkl Musil.

Stav 2:3 vydržel téměř celou třetí třetinu, v níž domácí nevyužili dvě přesilovky. V 59. minutě pak inkasovali při power play, i když se dožadovali dalšího vyloučení třineckého hráče. Se závěrečnou sirénou ještě došlo na několik potyček. "Je to vypjaté play off. Jsou tam věci, které se pískají i nepískají, to bych neřešil. Hrajeme tvrdě, myslím, že to je férové," řekl Musil.

Východočeši soupeře opět přestříleli (střely na branku 42:23), ale brankář Ondřej Kacetl inkasoval jen dvakrát. "Víme, že je to výborný gólman. Musíme se tlačit do branky, jako to chtějí dělat všechny týmy proti Třinci. Chce to dělat ještě víc, abychom byli úspěšnější," uvedl šestadvacetiletý útočník.

Pardubice v sérii prohrávají 2:3, ale věří, že si vynutí rozhodující sedmý zápas před svými fanoušky. "Je to dobrá a těžká série, hrajeme proti výbornému týmu. Musíme hrát šedesát minut, abychom urvali vítězství. Věřím tomu, že příští zápas se nám to povede," řekl Musil.

Dynamo už v sérii dokázalo v Třinci jednou vyhrát. "Ještě není konec. Třinec vede, což je pro ně super, ale nemůžeme věšet hlavy. Na příští zápas musíme být plně koncentrovaní a nechat tam všechno. Bojovat a vědět, že jsme pro to udělali všechno," dodal Musil.