Nehořlavý výtisk románu Příběh služebnice má v aukci upozornit na cenzuru

Ilustrační foto - Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová se svou knihou The Testaments na snímku z 10. září 2019. ČTK/AP/Alastair Grant

New York - V aukci v USA se draží unikátní výtisk dystopického románu kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové Příběh služebnice, který je celý vytištěn na nehořlavém materiálu. Nakladatelství Penguin Random House tak chce přispět do kampaně proti cenzuře, která upozorňuje na to, že knihy jsou stále součástí kulturních válek a že zakazování, vyřazování a pálení nepohodlných titulů pokračuje i v 21. století.

"Ve Spojených státech i po celém světě se knihy dál zpochybňují, zakazují a dokonce i pálí. Proto jsme vytvořili zvláštní edici knihy, která zákazům a napadání čelí už desítky let," uvedlo nakladatelství.

Kniha se nyní nabízí v dražbě a aukční síň Sotheby's předpokládá, že cena by se mohla vyšplhat až na 100.000 dolarů (2,3 milionu korun). Výtěžek je určen pro svaz spisovatelů PEN America.

Kniha, kterou Atwoodová vydala poprvé v roce 1985, je vytištěná na hliníkových fóliích, které odolají teplotám až 660 stupňů Celsia a také další komponenty jsou žáruvzdorné. Svazek je například sešitý niklovými dráty, obálka je z nerezové oceli a také barvy použité k tisku vydrží teploty do 1200 stupňů.

Román Příběh služebnice vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti USA, které jako demokratický stát zanikly a na jejich území vznikla republika Gileád, nemilosrdný klerofašistický totalitní režim. Po sérii ekologických katastrof se nerodí děti, jen pár žen zůstalo plodných. Staly se z nich služebnice, které násobí reprodukční možnosti rodiny svého pána.

Kniha se stala podkladem pro oceňovaný seriál a v roce 2019 Atwoodová vydala její pokračování s názvem Svědectví, které ve stejném roce získalo Bookerovu cenu.