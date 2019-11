Nehodu autobusu u Nové Vsi nepřežila učitelka, další boural u Břeclavi

Praha - Při nehodě nákladního auta a autobusu se školáky u Nové Vsi na Mělnicku se zranilo 11 lidí a zemřela učitelka. Lehce zraněných je devět dětí a druhá učitelka, řidič autobusu je zraněný vážně. K další nehodě autobusu došlo dnes před 6:00 u Břeclavi, lehce se zranilo šest lidí. Policisté v Praze dnes zhruba půl hodiny po poledni uzavřeli tunelový komplex Blanka v obou směrech kvůli požáru osobního automobilu.

Autobus u Nové Vsi narazil do nákladního auta, zemřela učitelka

Při nehodě nákladního auta a autobusu se školáky u Nové Vsi na Mělnicku dnes zemřela jedna žena a 11 lidí se zranilo. Mrtvou je učitelka z autobusu. Lehce zraněných je devět dětí a druhá učitelka, řidič autobusu byl zraněn vážně. Silnice I/16 je v úseku mezi kilometry 31 a 41 zavřená v obou směrech. ČTK to řekly policejní mluvčí Markéta Johnová a mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Nehoda, při které podle prvotních informací autobus naboural zezadu do nákladního vozu, se stala na silnici kousek od kruhového objezdu, kde se sjíždí na teplickou dálnici D8. Řidič autobusu zůstal po havárii ve voze zaklíněný, s jeho vyproštěním pomáhali hasiči. Dechová zkouška u něj neukázala přítomnost alkoholu. "Příčinu a další okolnosti nehody policisté vyšetřují," uvedla Johnová.

Učitelka, která zemřela, seděla na předním sedadle. "Přivolaný lékař na místě konstatoval smrt, její zranění byla neslučitelná se životem," uvedla Effenbergerová. Řidič byl s vážnými zraněním po nezbytné péči převezen do pražské vinohradské nemocnice. Děti měly podle mluvčí záchranky převážně pohmožděniny a lehčí poranění, po ošetření na místě byly přepraveny do pražských nemocnic Motol, Bulovka a v Krči. Druhou pedagožku s lehkými zraněními převezli záchranáři též do nemocnice. Na místě zasahovalo pět posádek záchranářů a k tomu ještě lékař.

Nehoda autobusu se dnes stala také u Břeclavi. Při srážce autobusu, dodávky s návěsem a osobního auta se tam lehce zranilo šest lidí.

U Břeclavi se srazil autobus s dvěma auty, šest zraněných

Při nehodě autobusu, dodávky s návěsem a osobního auta u Břeclavi se dnes před 6:00 zranilo lehce šest lidí. Pět z nich byli cestující z linkového autobusu. ČTK to řekli mluvčí hasičů, policistů i záchranářů. Silnice I/55 byla v místě asi pět hodin uzavřená, kolem 11:00 tudy už auta projížděla kyvadlově. Vážné dopravní problémy nenastaly.

"Dodávka vezla na návěsu domácí bazén. Náklad se rozkmital a dodávka bokem narazila do linkového autobusu, který jel v protisměru od Břeclavi na Hodonín. Do návěsu dodávky pak následně narazil ještě osobní automobil," uvedla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Video: U Břeclavi se srazil autobus s dvěma auty, šest zraněných

14.11.2019, 14:00, autor: ČTK/Václav Šálek, zdroj: ČTK

Hasiči museli na místě pomáhat cestujícím a řidiči vystoupit z autobusu, protože nehoda se stala na silničním mostě přes železniční trať. "Vzhledem k tomu, že autobus stojí prakticky na mostě, museli hasiči vysadit několik jeho oken, aby pasažéry vytáhli ven z autobusu," uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Záchranáři na místě ošetřili šest lehce zraněných, byli mezi nimi řidič a cestující z autobusu a řidič osobního auta. "Poskytli jsme všem šesti pacientům přednemocniční péči a pět z nich převezli do břeclavské nemocnice k následnému ošetření, jednu lehce zraněnou ženu jsme ponechali na místě," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Silnice byla v místě nehody asi pět hodin uzavřená, zhruba od 11:00 se místem projíždí kyvadlově. Na místě zůstává havarovaný autobus a čeká na odtah. Web jednotného systému dopravních informací odhaduje plné zprovoznění silnice krátce před 13:00.

Požár automobilu na hodinu uzavřel tunel Blanka

Policisté v Praze dnes zhruba půl hodiny po poledni uzavřeli tunelový komplex Blanka v obou směrech kvůli požáru osobního automobilu. Oheň v Dejvickém tunelu likvidovalo několik jednotek hasičů. Požár vznikl s největší pravděpodobností kvůli technické závadě na vozidle, informovala policie na twitteru. Asi po hodině byl provoz plně obnoven.

Hasiči uvedli, že k požáru vyjelo pět jednotek, dvě jako záloha. Oheň rychle dostali pod kontrolu, zasahovali v dýchací technice. Tunel se odvětrával pomocí automatického systému.

Šestikilometrový tunelový komplex je součástí městského okruhu Prahy, motoristům slouží od září 2015. Denně třemi tunely, které jej tvoří, projede na 80.000 aut.