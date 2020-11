Negativní důsledky epidemie pocítilo 83 % firem, zjistil Ipsos

Praha - Negativní dopady pandemie koronaviru zaznamenaly přibližně čtyři z pěti českých firem. Nejvíce se potýkají s výpadky zaměstnanců a poklesem poptávky. S vládními protiepidemickými opatřeními souhlasí sedm z deseti podniků. Vyplývá to z říjnového průzkumu agentury Ipsos mezi více než 130 firmami do 250 zaměstnanců, který má ČTK k dispozici.

Negativní dopad koronavirové krize na chod firmy pocítilo 83 procent firem, které se do průzkumu zapojily. Čtvrtina podniků označila důsledky epidemie na své fungování jako velmi negativní. Desetinu firem krize neovlivnila a sedm procent zaznamenalo mírně pozitivní dopad.

Z konkrétních problémů se firmy nejvíc potýkají s výpadky zaměstnanců, které trápí 55 procent z nich. Nadpoloviční většina podniků se potýká s poklesem poptávky. Za další problémy firmy označují omezení ze strany státu a problémy s peněžním tokem (cash flow).

Téměř třetina firem v anketě odhadovala, že návrat do stavu před epidemií potrvá půl roku. Naproti tomu polovina se obává, že návrat k předkrizovému stavu potrvá rok či déle.

Delší době zotavování z krize odpovídá i výhled vývoje obratu či tržeb v následujících šesti měsících. Sedm z deseti firem očekává pokles, dalších 17 procent stagnaci. Mírný růst obratu očekává desetina podniků.

S protiepidemickými opatřeními vlády rozhodně souhlasí 68 procent firem. Dvě třetiny podniků si ale stěžují, že vládní pomoc k řešení dopadů pandemie není dostačující.

"I přes převážně negativní dopady krize na jejich firmy se majitelé a ředitelé shodují, že krize může mít v některých aspektech i pozitivní vliv nejen na chod firem," uvedl ředitel společnosti Ipsos Jakub Malý. "Shodují se také, že dojde k pročištění trhu - zůstanou jen ty nejlepší firmy," dodal.

Majitelé a ředitelé firem si díky krizi podle Malého uvědomili, co je opravdu důležité. Kolem 40 procent z nich vidí pozitivum v rychlejším přechodu do on-line světa a také v práci z domova jako nové formě práce. Asi třetina vidí přínos ve zjednodušení běžného chodu firmy či efektivnějších interních procesech.

V souvislosti s krizí hodlají firmy měnit plánované investice. Čtvrtina zvýší investice do inovací, pětina do bezpečnosti práce. Naopak méně peněz půjde zejména do vztahů public relations, marketingu, lidských zdrojů a rozvoje zaměstnanců.

Výzkum provedla agentura Ipsos od 14. do 29. října. Do ankety se zapojilo 132 firem do 250 zaměstnanců.