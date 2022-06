Neformální summit EU má být v Praze 6. a 7. října, oznámili Fiala a Michel

Praha - Neformální summit Evropské unie se uskuteční v Praze 6. a 7. října, oznámili dnes český premiér Petr Fiala (ODS) a předseda Evropské rady Charles Michel. Řekli to po setkání v předvečer půlročního českého předsednictví EU. Tématy summitu mají být širší spolupráce Evropské unie s nečlenskými státy, pomoc Ukrajině čelící ruské agresi a její důsledky na růst inflace a cen energií.

""To, co se určitě uskuteční v Praze 6. a 7. října, je neformální zasedání Evropské rady," uvedl Fiala. V ideálním případě by se souběžně se summitem podle Michela mělo uskutečnit jednání lídrů unijních zemí se zástupci nečlenských zemí, které mají společný zájem posílit stabilitu a bezpečnost evropského kontinentu. "Nechceme budovat novou instituci," podotkl Michel. Zúčastnit by se podle něj měly balkánské státy či poststovětské východoevropské země.

Česko má podle Fialy spolu s Francií připravit základ pro tuto platformu setkávání zástupců všech demokraticky smýšlejících států v Evropě, jejichž cílem by bylo mimo jiné zvládnout dopady ruské agrese na ekonomiky evropských států.

Velkou výzvou je podle Fialy ekonomická situace občanů zemí EU a dostupnost energií. "Musíme najít společné evropské řešení a budeme muset jako EU posilovat vztahy s dalšími partnery, abychom si s touto situací poradili," dodal premiér.

Koncept širší Evropy navržený Francií má být otevřený zejména pro země, které usilují o členství v EU, a nabídnout jim možnosti bližší spolupráce. Nemá však být náhradou samotného přijímacího procesu.

Fiala v polovině června po setkání s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou uvedl, že summit by se mohl týkat poválečné obnovy Ukrajiny. Přál by si, aby se jednání mohl osobně zúčastnit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli Ukrajině v jejím statečném boji, abychom jí pomohli ubránit se ruské agresi, a abychom měli připravený plán pro rekonstrukci Ukrajiny," uvedl Fiala.

30.06.2022, 21:23, autor: Hynek Beran, zdroj: A

Evropská rada má zatím na druhou polovinu roku ve svém kalendáři naplánovány dva summity, a to na 20. a 21. října a na 15. a 16. prosince. Na zatím posledním summitu v minulém týdnu lídři unijních zemí schválili kandidaturu Ukrajiny a Moldavska do EU.

Michel věří, že české předsednictví EU bude úspěšné a vyrovná se s výzvami, které se odrážejí v jeho prioritách. Fiala uvedl že jeho vláda bude stabilní a že se nebude opakovat situace z roku 2009, kdy během prvního českého předsednictví EU tehdejší opozice svrhla vládu Mirka Topolánka (ODS). "Myslím, že bychom neměli strašit naše evropské partnery, že v průběhu českého předsednictví opět padne vláda," uvedl. Poukázal na to, že problémům čelí i vlády v dalších evropských zemích. Sílu ale vidí ve schopnosti dosáhnout jednotného stanoviska a společného řešení.

V Bruselu vrcholí přípravy předsednictví EU, okolí institucí zdobí české motivy

Den před oficiálním zahájením českého předsednictví Evropské unie finišovaly v Bruselu přípravy politických i kulturních akcí. Okolí sídla unijních institucí dnes ozdobily umělecky ztvárněné prapory s barvami z české a evropské vlajky a fotografie zajímavých míst Česka. České diplomatické misi při EU dorazily poslední posily a podle velvyslankyně Edity Hrdé je čas zúročit více než dva roky příprav a stanout v centru unijního dění.

"Teď vládne něco jako nervozita před startem, jako u nějakého velkého závodu. Takže už se těšíme, až to všechno začne," řekla ČTK zkušená diplomatka, která povede více než dvěstěčlenný tým Stálého zastoupení, jenž se proti běžnému provozu rozrostl na téměř dvojnásobek. Právě na českých diplomatech a expertech bude příprava a vyjednávání návrhů nových unijních norem či dalšího společného postupu vůči Rusku a pomoci Ukrajině.

Česko přebere vedení EU od Francie. Předsednictví sice formálně začne až o půlnoci na pátek, francouzský prezident Emmanuel Macron však již dnes na okraj summitu NATO v Madridu symbolicky předal vůdčí roli premiéru Petru Fialovi. "Máme před sebou ještě mnoho práce," řekl Macron, který popřál české vládě hodně odvahy. Fiala ocenil francouzský výkon při vedení EU, do něhož se zásadně promítl začátek války na Ukrajině. Ministr zahraničí Jan Lipavský zároveň v Madridu dostal symbolický štafetový kolík v evropských barvách od své francouzské kolegyně Catherine Colonnaové. Francie předává Česku unii "silnější, suverénnější a myslím i jednotnější", řekla ministryně.

Zatímco hlavní ukrajinské téma předsednictví se ani po vystřídání zemí nezmění, rozdíl bude například v personálním obsazení či počtu doprovodných akcí. Rozpočet českého předsednictví bude zhruba o třetinu nižší než v roce 2009, kdy Česko vedlo unii poprvé. Také kvůli úsporám Praha ustoupila od původního záměru koupit v Bruselu pro své zastoupení novou budovu a pro předsednický tým vedle stálého sídla pronajala v sousedství Evropského parlamentu část druhé administrativní budovy. Bez ohledu na to, že Česko má v Bruselu k dispozici méně než polovinu z pěti stovek diplomatů, které tu na předsednictví měla Francie, s českým půlrokem v čele sedmadvacítky zemí se v metropoli unijních institucí pojí velká očekávání.

"Ptají se samozřejmě na Ukrajinu. Chtějí vědět, jak se budeme chovat v nejrůznějších situacích. Často říkám, že Češi jsou mistři improvizace, takže jsme připraveni reagovat na nenadálé události," popsala Hrdá očekávání diplomatů z dalších členských států.

Česko se chce ovšem v následujícím půlroce v Bruselu zviditelnit i jinak než směřováním unijní politiky. Oficiální zahajovací akcí bude sice až v sobotu běh pojmenovaný po legendárním atletu Emilu Zátopkovi, už dnes však bruselské ulice a prostranství zaplnily české motivy.

Přímo před Evropskou komisí začala výstava fotografií prezentující architektonické památky a zajímavá místa Česka. Podle místopředsedkyně komise Věry Jourové byla za uspořádáním výstavy čítající na šest desítek fotek snaha dostat do Bruselu více povědomí o Česku.

"To je také úkol českého předsednictví – dostat více Česka do Evropy, v jejím vedení a rozhodování," sdělila Jourová ČTK.

V těsném sousedství komise zase v deštivém bruselském odpoledni zavlály nad několika ulicemi prapory vyrobené českými a evropskými výtvarníky, kteří vymysleli nové variace na tradiční český a evropský symbol. "Jeden z těch praporů nedopadl v tisku dobře, a tak dorazil zvlášť o den později, což nám přidělalo starosti," popsala složitý finiš příprav ředitelka Českého centra Brusel Jitka Pánek Jurková, která dnes dohlížela na instalaci výtvarných děl na kabely napnuté vysoko nad ulicemi v okolí unijních institucí. Instalace bude vlát nad hlavami obyvatel a návštěvníků Bruselu do konce července.