Nedvěd prakticky neměl slabiny, řekl Čech o bývalém reprezentačním kapitánovi

Praha - Podle bývalého brankáře Petra Čecha neměl někdejší kapitán fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd skoro žádné slabiny, a proto není divu, že v roce 2003 ovládl anketu Zlatý míč. Současný viceprezident Juventusu Turín, který v úterý oslaví 50. narozeniny, vynikal výbornou střelou, uměl hrát oběma nohama, byl dříčem a měl také vítěznou mentalitu. Bývalý reprezentační gólman se domnívá, že na Nedvědův úspěch bude z českých hráčů jen těžko někdo navazovat.

"Myslím, že se u něj těžko hledají slabiny, protože skoro žádné neměl. Měl jak vítěznou mentalitu, byl to dříč, který nikdy nic nevynechal, tak měl i vynikající techniku. Obě nohy, levá, pravá, fantastickou střelu. Byl agresivní, rychlý a navíc měl úžasný přehled ve hře. To je taková kombinace, která se těžko nahrazuje. To, že vyhrál Zlatý míč, není vůbec náhoda," řekl Čech v rozhovoru pro ČTK, který zprostředkovala hráčská agentura Sport Invest.

S Nedvědem se v reprezentaci setkali v letech 2002 až 2006. Někdejší záložník původně ukončil kariéru v národním týmu už po bronzu na mistrovství Evropy 2004, ale pak ještě mužstvu pomohl k premiérovému postupu na světový šampionát od rozdělení federace a na závěrečném turnaji v roce 2006 v Německu se rovněž představil.

"Pavel byl skvělý spoluhráč, jelikož to byl hráč, který na hřišti nechal duši. Navíc to byl týmový hráč. Přestože to o něm lidi moc nevědí, tak má rád i humor a dobrou atmosféru. V tomhle je to obrovský přínos pro tým. Nejenže vynikal svou kvalitou, ale i přístupem a odhodláním na hřišti," uvedl Čech.

"Nejvíc si vybavuji ty zápasy na Euru 2004 a potom i baráž s Norskem. To jsou prostě zápasy, na které se nezapomíná. Když člověk dokáže postoupit a bylo to poprvé v historii českého národního týmu od rozdělení federace, tak jsou to prostě speciální momenty. To se pak i odráží v tom týmu," doplnil rekordmanem v počtu startů za českou reprezentaci.

Nedvěd podle Čecha nesnášel porážky ani na tréninku. "Bylo těžké proti němu chytat, protože byl zarputilý i v tréninku, aby dal co nejvíc gólů a vyhrál. I když se na konci hrálo na dvě branky, kolikrát i z legrace, tak prostě nepřenesl přes srdce prohrávat. Takže v tomhle to bylo proti němu těžké i v tréninku, protože to prostě hrál vždy naplno. Tak to ne každý v tréninku má," uvedl Čech.

"Štvalo ho, když byla střelba, nebo když měl šanci a nedal gól. Takže to, že to hrál naplno, bylo i pro nás pro brankáře složitější. K náročnosti přidávalo i to, že měl výbornou střelu oběma nohama," doplnil vítěz Ligy mistrů s Chelsea.

Čech se domnívá, že na Nedvěda a jeho zisk Zlatého míče bude jen těžko někdo navazovat. Z českých hráčů ovládl anketu už pouze legendární Josef Masopust v roce 1962.

"Myslím, že kdokoliv z České republiky bude mít těžké vyrovnat se tomuto úspěchu. Když si vezmeme, kolik let uplynulo mezi Zlatým míčem pro Josefa Masopusta a Pavla Nedvěda, konkurenci, která ve světovém fotbale momentálně je, i situaci českého fotbalu, tak to bude složité pro kohokoliv," řekl Čech.

"Trend je takový, že je to boj českých klubů o Konferenční nebo Evropskou ligu. Samozřejmě když se objeví momenty jako teď postup Viktorie Plzeň do skupiny Ligy mistrů, tak to samozřejmě zvyšuje šance na to, aby se hráči potom dostali do top klubů. I národní tým k tomu musí předpoklady, aby hrál o tituly, nebo minimálně čtvrtfinále nebo semifinále těch turnajů. To vše se musí sejít. Pro kohokoliv bude složité splnit všechny tyhle podmínky, aby se ke Zlatému míči přiblížil," dodal.