Nedůslednost revoluce se nám vrací, míní bývalý studentský vůdce

Hradec Králové - V České republice po 30 letech svobody sílí hlasy těch, kdo si demokracie neváží a sympatizují se současnými totalitními režimy. V rozhovoru pro ČTK to řekl jeden ze studentských vůdců listopadové revoluce v roce 1989 v Hradci Králové a později dlouholetý regionální politik Jindřich Vedlich. Společnost je podle něj silně rozdělená a vztahy mezi lidmi se zhoršují. O to větší důvod je hodnoty liberální demokracie důsledně prosazovat a chránit, míní.

Sametová revoluce podle něj nebyla důsledná a příliš měkce postupovala vůči komunistům a představitelům minulého režimu. To považuje za jednu z největších chyb polistopadového vývoje. "V případě komunistické strany a Státní bezpečnosti (StB) jsme to nedotáhli do konce, to byla velká chyba a teď se nám to vrací. Proto se komunisté a 'estébáci' znovu derou k moci. Jak si jinak vysvětlit, že máme premiérem 'estébáka'? Proto se chci za to jménem bývalých studentských vůdců občanům České republiky omluvit," řekl ČTK Vedlich.

Podezření ze spolupráce s StB čelí premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Nařčení odmítá. Opakovaně řekl, že u slovenských soudů třikrát vyhrál a pak tamní Ústavní soud uvedl, že žaloval nesprávnou instituci. "Já jsem nic neudělal a vyhraju to na tisíc procent," prohlásil již dříve Babiš.

Vedlich se domnívá, že měla být komunistická strana zakázána, lustrační zákon měl být přísnější a do vedení státu neměli být tolik zapojováni bývalí komunisté z roku 1968. Naopak za největší úspěchy polistopadového vývoje považuje kromě zavedení demokracie také oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, malou privatizaci a vstup do NATO a EU. "Největším nebezpečím pro demokracii v ČR je v současnosti prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš," řekl ČTK Vedlich.

V listopadu 1989 mu bylo třiadvacet, studoval na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a několik dní po událostech na Národní třídě v Praze se stal členem koordinačního studentského stávkového výboru hradeckých vysokých škol. Byl součástí týmu, co ve stotisícovém městě vyjednával s představiteli tehdejší moci. "Hradec Králové bylo tehdy velmi konzervativní a komunisticky založené město," řekl ČTK Vedlich. "Rozjet demonstrace v ulicích města, na náměstích, proto trvalo déle," dodal. Účast na dění roku 1989 považuje za nejdůležitější ve svém životě.

Po sametové revoluci vstoupil do politiky, neboť považoval listopadové události za začátek změn, které se měly odehrát. Vstoupil do ODA, později do TOP 09. Většina jeho tehdejších "revolučních" kolegů ale v politice nepůsobí. Od svého zvolení do zastupitelstva v roce 2010 za TOP 09 působil jako náměstek primátora pro rozvoj města. V roce 2012 se stal na jedno volební období krajským zastupitelem. Z politiky se stáhl po loňských komunálních volbách, když neuspěl s novým uskupením Slušná politika a Hradečtí patrioti, jehož byl hlavní tváří - nedostal se do městského zastupitelstva. Návrat do politiky nevyloučil. "Přes všechna negativa zůstávám optimistou a věřím, že slova Václava Havla, že 'pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí' stále platí," uzavřel.