Praha - Na české železnici přibývá případů nedovoleného projetí návěstidla. Drážní inspekce mezi lety 2013 až 2018 napočítala 663 nedovolených jízd, při kterých zemřel jeden člověk a dalších 49 bylo zraněno. Celková škoda byla téměř 300 milionů korun. Během té doby se počet přestupků zvýšil o 78 procent. Dnes o tom informovala Drážní inspekce. Trend pokračuje i během letošního prvního čtvrtletí, kdy se počet nedovolených jízd meziročně zvýšil o 70 procent na 56 případů.

Podle inspekce chybují především méně zkušení strojvedoucí. Zhruba 37 procent projetí návěstidla na červenou zaznamenali strojvůdci s praxí kratší než pět let. Nejde přitom pouze o věkově mladé strojvedoucí, velká část z nich se na tuto profesi překvalifikovala z jiné pozice. Loni bylo více než 44 procent strojvedoucích s praxí do pěti let starších 35 let. To potvrzuje i skutečnost, že dlouhodobě jsou nejčastějšími účastníky těchto incidentů strojvedoucí starší 41 let.

Ve většině případů si podle inspekce strojvedoucí chybu uvědomí krátce po projetí návěstidla, ve 520 případech tak zastavili ve vzdálenosti do 400 metrů. Naopak ve 49 případech vlaky ujely více než kilometr. Strojvedoucí si většinou problém uvědomili sami, u 19 procent zakázaných projetí ji však zjistili až po upozornění z dispečinku.

Podle šetření inspekce je hlavním důvodem incidentů nepozornost strojvedoucích, často opakovaná například při odjezdu ze stanice. To potvrdily i letošní mimořádné kontroly Českých drah, které reagovaly na letošní nárůst mimořádných událostí na železnici. Kontroloři při nich nezjistily systémové chyby a nehody byly podle nich zapříčinění převážně lidským selháním.

České dráhy i železniční instituce kvůli nárůstu počtu incidentů zavedly nebo připravují další opatření. Státní dopravce vedle kontrol například pořídil nové trenažéry.

Drážní úřad dále připravuje vznik kontrolního systému, který by monitoroval, zda strojvůdci místo odpočinku nejezdí u konkurence. Ve spolupráci s ministerstvem dopravy úřad pracuje také na vytvoření bodového systému, který by po vzoru bodového systému v silniční dopravě sankcionoval problémové strojvůdce.