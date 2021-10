Nedostatek AdBlue ohrožuje provoz kamionů, o situaci bude jednat stát

Praha - Silniční dopravce začíná vedle zdražování paliva a energií trápit také rostoucí nedostatek kapaliny AdBlue. Bez ní je podle nich ohrožen provoz většiny současných nákladních vozidel. V posledním týdnu navíc velkoobchodní cena AdBlue stoupla zhruba na trojnásobek, uvedlo sdružení dopravců Česmad Bohemia. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) bude o situaci kolem AdBlue jednat se zástupci dopravců, Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a Čepra. Ve hře je nákup kapaliny do nouzových rezerv státu případně jiná pomoc s distribucí AdBlue.

Dopravci varují před tím, že při přerušení dodávek kapaliny hrozí zastavení prakticky všech nákladních vozidel, autobusů i stavebních strojů. To by následně mohlo vést i k omezení zásobování čerpacích stanic a výrobců. Bez aditiva AdBlue se s začátkem emisní normy Euro 5 po roce 2011 totiž podle dopravců neobejde takřka žádné nově vyrobené užitkové vozidlo, s platností normy Euro 6 je ke svému provozu potřebují i mnohá osobní vozidla se vznětovým motorem.

O situaci proto dnes budou jednat zástupci státu, SSHR, Čepra a dopravců. Havlíček dnes na dotaz ČTK uvedl, že ve hře je nákup AdBlue do nouzových rezerv státu případně jiná pomoc při distribuci aditiva mezi dopravce. "Obratem připravíme návrh řešení pro vládu," řekl k dnešnímu jednání ministr.

Největším výrobce aditiva AdBlue je v regionu slovenská firma Duslo, která patří do skupiny Agrofert. ČTK skupinu oslovila s dotazem na současnou situaci kolem výroby kapaliny.

Dopravci upozorňují na to, že už zaznamenali lokální výpadky v dodávkách AdBlue. "Pevně věřím, že s množícími se zprávami o problémech s AdBlue nenastane panika s vykupováním do zásoby, která by mohla vést ke skutečnému nedostatku. Touto situací, která se může opakovat i kdykoliv v budoucnosti, se musí neprodleně zabývat i vláda v souvislosti s tvorbou hmotných rezerv," podotkl generální tajemník Česmadu Vojtěch Hromíř.

Skokový nárůst cen AdBlue potvrzují i statistiky portálu Heureka.cz. "Oproti minulému týdnu vzrostl zájem o kategorii s aditivy o 170 procent. A slovo AdBlue je také aktuálně nejvyhledávanější výraz na Heurece,” řekl šéf analytiků Heureka.cz Michal Buzek. Největší je podle portálu zájem o desetilitrové kanystry, jejichž ceny se pohybují od 250 do 1000 korun. Růst čísel je patrný také meziročně, v říjnu jde o nárůst poptávky o desítky procent.

Dopravci nyní řeší také postupné zdražování paliva a energií, problémy mají také s nedostatkem některých základních materiálů. Podle firem hrozí zdražování dopravy do konce roku až o čtvrtinu.