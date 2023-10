Nedokázali jsme zmařit útok Hamásu, odpovědnost je na mně, řekl šéf Šin Bet

Jeruzalém - Šéf izraelské tajné služby Šin Bet Ronen Bar uvedl, že je osobně zodpovědný za to, že se nepodařilo včas varovat před vražedným útokem radikálního palestinského hnutí Hamás na jižní Izrael ze 7. října. Podle listu The Times of Israel (Tol) to sdělil v dopise svým zaměstnancům.

"Navzdory řadě opatření, která jsme podnikli, se nám bohužel v sobotu nepodařilo poskytnout dostatečné varování, které by nám umožnilo útok zmařit. Jako šéf organizace za to nesu odpovědnost já," uvedl Bar. Dodal, že "na vyšetřování bude ještě čas". "Právě teď jsme ve válce," uvedl.

Bar je poslední z řady vysoce postavených Izraelců, kteří převzali odpovědnost za selhání, která vedla k masakru spáchanému ozbrojenci z Hamásu. Svůj díl viny už přiznali například náčelník generálního štábu izraelských obranných sil Herci Halevi či ministr školství Joav Kiš. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nebo ministr obrany Joav Galant tak dosud neučinili, podotkl Tol.

Poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi dříve uvedl, že izraelské zpravodajské služby chybovaly a selhaly při zajišťování bezpečnosti svých občanů.

Hanegbi uvedl, že Izrael neobdržel žádné konkrétní varování před útokem Hamásu z Gazy, které přišlo nad ránem 7. října. Nepřišlo podle něj ani od Egypta, jehož tajné služby uvedly, že Izrael varovaly před "velkou akcí" připravovanou v Gaze. Bar měl dvě a půl hodiny před začátkem útoku schůzku, která se týkala nových zpravodajských informací. Podle Hanegbiho ale nebyly tyto informace vyhodnoceny jako konkrétní varování před tím, co později následovalo.

Neobvyklý pohyb v Pásmu Gazy, který identifikovaly obranné síly, vedl k nočnímu telefonátu mezi vysoce postavenými představiteli, ale reakce byla většinově odmítnuta. Přesto se podle zpráv izraelských médií Bar vydal do sídla tajné služby a nařídil nasazení malého týmu vyslaného k hranici s Pásmem Gazy v očekávání útoku malého rozsahu. Podle agentury bylo při útocích 7. října zabito nejméně deset příslušníků služby Šin Bet.

V Izraeli po bezprecedentním pozemním a vzdušném útoku Hamásu ze 7. října zemřelo nejméně 1400 lidí, většinou civilistů, včetně žen a dětí. Padlých izraelských vojáků je podle aktualizované bilance 299. Zraněno bylo podle izraelského ministerstva zdravotnictví přes 4000 Izraelců, 344 z nich je hospitalizovaných.

Odvetné izraelské útoky v Pásmu Gazy si od začátku konfliktu vyžádaly již 2808 palestinských obětí a 10.850 lidí při nich utrpělo zranění. Dnes to podle agentury Reuters uvedl vládní úřad islamistického hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne. Dalších nejméně tisíc lidí se po náletech pohřešuje a pátrá se po nich v troskách budov, uvedl server BBC s odkazem na palestinské úřady.