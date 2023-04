Nedá se koukat, co bylo, spíš co bude teď, vyhlíží další MS kapitán Červenka

Brno - Opět jako kapitán povede hokejovou reprezentaci na mistrovství světa útočník Roman Červenka a doufá, že po loňském konci desetiletého čekání na medaili tým naváže na výkony z bronzového šampionátu ve Finsku. Pro sedmatřicetiletého lídra švýcarského celku Rapperswil-Jona to bude jubilejní desátý šampionát. Ve sbírce má účastník i čtyř olympijských turnajů a Světového poháru také zlato z roku 2010 z Německa a bronz o rok později z Bratislavy.

"Je to nová sezona. Nedá se koukat, co bylo, spíš co bude teď. Tým je jiný, těším se. Nepřemýšlím, jaké to bude, ale abychom se co nejlépe připravili a zase udělali dobrou partu, abychom si to užívali a podle toho vypadaly i výkony," řekl Červenka novinářům.

K týmu kouče Kariho Jalonena se zařadil měsíc po konci své klubové sezony po čtvrtfinálovém vyražení s Zugem (2:4 na zápasy). "Mluvil jsem s Karim před play off, pak po vyřazení a akorát jsme se domlouvali, jak by to viděl, kdy bych se měl připojit. Měl jsem to tak i loni, tak jsme se na tom dohodli. Kari mi to nabídl, já chtěl být nějakou dobu ve Švýcarsku. Trénoval jsem na suchu a teď toho ledu bude dost a doufám, že se do toho dostanu," řekl Červenka.

Loňský model se jemu a dalšímu zkušenému lídrovi Davidu Krejčímu, který se po MS po roce v extraligové Olomouci vrátil do Bostonu do NHL, osvědčil. "Loni jsem se připojil dva týdny před a bylo to tak akorát. Sedlo to. Bylo to dané dalšími věcmi, trávili jsme hodně času s Krejčou, přišli jsme ve stejnou dobu. To období na nároďáku nebylo moc dlouhé, jak bych řekl. Takže jsme se letos domluvili podobně. Snad jsem letos připravený a teď jen dostat zápasové tempo," prohlásil.

Loni zářil ve formaci s Krejčím a kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem. "Krejča chybí, známe se dlouho, jsme v podobném věku. Loňské mistrovství světa jsme si užili, celý tým. Ale já přeji Bostonu, aby vyhráli Stanley Cup," řekl.

V Rize a Tampere se chce s týmem poprat o další medaili. "Samozřejmě, že když je člověk mladší, tak to vidí všechno úplně jinak. Já jsem vyhrál mistrovství světa ve čtyřiadvaceti letech, tak si člověk myslí, že to bude takto obrok. Pak zkušenost ukáže, že je to všechno jinak," připomněl.

Červenka je rád, že má v 37 letech stále možnost reprezentovat. "Je spousta příkladů, že se dá hrát, ale záleží, jak se tomu člověk obětuje, co tomu dává. Jsem spokojený ve Švýcarsku a pořád cítím, že hraju kvalitní ligu, mám dobré spoluhráče a dobré lidi, kteří mě nenechají spát. Tréninky jsou na dobré úrovni, a když člověk stíhá s mladými, může s nimi hrát, tak je to příjemné v tom věku," řekl.

Loni na MS získal i ocenění pro nejlepšího útočníka a byl zařazen do All Star týmu. "Člověk se snaží pořád připravovat, odehrát nejlépe, jak může. Ale je jasné, že s věkem se mění priority, já nehraji o smlouvy, o nějakou budoucnost na klubové úrovni, takže týmový je úspěch je pro mě číslo jedna. Když je tady člověk poněkolikáté, tak ví, že kabina musí držet pohromadě. Aby atmosféra byla co nejlepší, pak se to ukáže v těžších chvílích, které přicházejí," prohlásil.

Po začlenění do týmu zatím netuší, kolik hráčů je ve výběru z loňska. "Je to proces do mistrovství, než se to utvoří. Nemyslím si, že bychom měli někdy špatnou kabinu v nároďáku, v tom nebude problém. Ale jde o to, aby se to z kabiny přesunulo taky na led. To je to nejdůležitější," podotkl.

V základní části švýcarské ligy obhájil vítězství v produktivitě z loňska, takže individuálně byl spokojený. "Dá se říct, že i týmově. V play off nám to nevyšlo. Nebylo to tak, že bychom hráli špatně, ale asi rozhodly detaily, ve kterých byl Zug lepší a nepustil nás dál. Ale myslím si, že sezona byla lepší než minulá a že je pořád potenciál jít nahoru a dojít příští rok zase o krok dál," dodal Červenka, který má před sebou osmou sezonu ve Švýcarsku a už pátou v Rapperswilu.