Nechci být sprostá, řekla Zdráhalová po dalším nezdaru v Pekingu

Peking - Už čtyři nevydařené starty má za sebou na olympijských hrách v Pekingu rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Zatím poslední si pětadvacetiletá česká reprezentantka připsala v dnešním závodě na 1000 metrů, ve kterém obsadila 27. místo. Tréninková parťačka Martiny Sáblíkové přiznala, že má problémy s psychikou.

"Kdybych mohla být sprostá, tak jsem, ale nejde to. Tak nevím, co bych na to řekla. Jsem zklamaná," řekla Zdráhalová ČTK a MfDNES. "Je to další závod, který se mi nepodařil," smutně konstatovala rychlobruslařka, která se v Pekingu už představila na tratích 500, 1500 a 3000 metrů.

"Je to hlavně psychicky náročné, nevím, kde mám hledat chybu. Těžko říct, kde to začalo. Ale už na posledním soustředění v Itálii jsem se necítila úplně ideálně a táhne se to se mnou až do teď," prohlásila Zdráhalová.

Podle trenéra Petra Nováka se na ní podepsal pád a zranění Sáblíkové na soustředění v Itálii. Byla totiž první, kdo hvězdě dlouhých tratí pomáhal, neboť jela hned za ní. "K bruslení teď mám respekt. Někdy je to horší, někdy lepší, ale po tom pádu je to horší. Samozřejmě, když se bojíte a vidíte to na vlastní oči, tak to není super. Zase ale nemohu říci, že bych každý závod viděla Marťu, jak padá," líčila Zdráhalová.

Špatné olympijské výsledky jsou pro rodačku z Dvora Králové nad Labem o to více deprimující, že v prosinci na Světových pohárech v zámoří jezdila výborně a vytvořila si osobní rekordy na všech tratích. "I proto jsem si říkala, že škoda, že olympiáda nezačala trochu dřív, v době kdy bylo Calgary. Asi je to tak, asi mě brzdí hlavně hlava. Nedokážu s tím moc bojovat, když jedu čtvrtý závod a nemohu si ani po jednom říct: Wow, dnes to bylo super," kroutila hlavou.

Zdráhalovou čeká v Pekingu ještě v sobotu závod s hromadným startem, v kterém se bude snažit navázat na osmé místo z Pchjongčchangu. "Samozřejmě, že půjdu do závodu s tím, že bude všechno dobrý a ne s tím, že i dneska to bude hrozné. Ale jestliže jdete na start a ani jeden z nich se nepodaří, s tou hlavou to mává. Je to horší a horší. A můžu si říkat, co chci," uvedla. Přesto doufá, že poslední start bude nejlepší.

Série špatných výkonů ji nutí přemýšlet i o budoucnosti. "Abych se přiznala, teď úplně nevím, jestli chci naskočit do další sezony. Uvidím. Přemýšlím nad tím a těžko říci, jak to bude. Nechci vyloženě říci, že příští sezonu startovat nebudu, ale každopádně to bude chtít delší pauzu," dodala Zdráhalová.