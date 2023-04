Nečas zavinil v NHL rozdílový gól, Faksa musel na ošetřovnu

Utkání 1. kola play off NHL Dallas - Minnesota, 25. dubna 2023. Na ledě leží zraněný Radek Faksa z Dallasu, vlevo stojí jeho spoluhráči Miro Heiskanen, Joel Kiviranta a Luke Glendening.

New York - Hokejisté New York Islanders vyhráli na ledě Caroliny 3:2 a snížili stav série úvodního kola play off NHL na 2:3. U rozdílové branky přišel Martin Nečas o puk na útočné modré čáře. Dallas potrestal jedním gólem pětiminutové vyloučení za zákrok na Radka Faksu, porazil Minnesotu 4:0 a vede 3:2 na zápasy. Český útočník potřeboval ošetření, ale zápas dohrál. Edmonton zdolal Los Angeles 6:3 a vede v sérii 3:2.

Islanders nasměrovali k výhře Pierre Engvall a Brock Nelson, kteří zajistili týmu vedení 2:0. Oba útočníci si připsali gól a přihrávku. Carolině odvolali rozhodčí po trenérské výzvě branku Stefana Noesena na 1:1 kvůli ofsajdu. Až ve 34. minutě se domácí radovali z regulérního gólu, tečí snížil Paul Stastny. V závěru druhé třetiny ale obral Mathew Barzal o puk Nečase a z přečíslení dva na jednoho zvýšil.

Aktivnější Carolina zápas už jen zdramatizovala trefou Sebastiana Aha v 51. minutě. Více nepovolil Ilja Sorokin, který zastavil 34 střel.

Faksa si v úvodu zápasu stáhl v obranném pásmu rukavicí puk ze vzduchu na led a Marcus Foligno jej trefil kolenem do kolene. Český útočník zamířil s dopomocí na ošetřovnu, ale ještě v úvodní třetině se vrátil zpět do hry. Rozhodčí vyloučili Foligna na pět minut a do konce zápasu. Z přesilové hry otevřel skóre Tyler Seguin.

Dallas využil ve 12. minutě trefou Jasona Robertsona další početní výhodu a na začátku prostřední části zvýšil z dorážky Mason Marchment. Gólovou tečku udělal Ty Dellandrea v závěru utkání při hře Minnesoty bez brankáře. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Jake Oettinger, který kryl 27 střel. Tři góly domácích připravil Roope Hintz, který vede s 11 body (4+7) produktivitu letošního play off.

Nejlepším střelcem vyřazovací části je Leon Draisaitl, který dostal Edmonton šestou trefou v play off do vedení 2:0. Kanadský klub vyhrál první třetinu 3:2 a definitivně zlomil zápas na svou stranu v rozmezí 32. až 45. minuty, kdy odskočil i díky dvěma gólům Nicka Bjugstada na 6:2.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápas: Carolina - NY Islanders 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Branky: 34. Stastny, 51. Aho - 11. Engvall, 24. Nelson, 39. Barzal. Střely na branku: 36:22. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Engvall, 2. Nelson (oba NY Islanders), 3. Aho (Carolina). Stav série: 3:2. Západní konference - 5. zápasy: Dallas - Minnesota 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Branky: 3. Seguin, 12. Robertson, 22. Marchment, 57. Dellandrea. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Seguin, 3. Hintz (všichni Dallas). Stav série: 3:2. Edmonton - Los Angeles 6:3 (3:2, 2:0, 1:1) Branky: 32. a 45. Bjugstad, 9. E. Kane, 11. Draisaitl, 15. Kulak, 36. Hyman - 14. Iafallo, 18. Kempe, 47. Byfield. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nurse, 2. Bjugstad, 3. Hyman (všichni Edmonton). Stav série: 3:2. Kanadské bodování play off NHL: 1. Hintz (Dallas) 5 11 (4+7) 2. Draisaitl (Edmonton) 5 10 (6+4) 3. Marner (Toronto) 4 10 (2+8) 4. Bouchard (Edmonton) 5 8 (2+6) McDavid (Edmonton) 5 8 (2+6) 6. T. Hall (Boston) 4 7 (4+3) 7. A. Kempe (Los Angeles) 5 7 (4+3) 8. Matthews (Toronto) 4 7 (3+4) 9. W. Nylander (Toronto) 4 7 (2+5) R. O'Reilly (Toronto) 4 7 (2+5) 62. Zacha (Boston) 4 4 (0+4) 72. Chytil (NY Rangers) 4 3 (1+2) 82. Nečas (Carolina) 5 3 (1+2) 97. Pastrňák (Boston) 4 2 (2+0) 108. Palát (New Jersey) 4 2 (1+1) 133. Nosek (Boston) 4 2 (0+2) 179. Krejčí (Boston) 2 1 (0+1) Lauko (Boston) 2 1 (0+1) 184. Kämpf (Toronto) 4 1 (0+1) 204. Faksa (Dallas) 5 1 (0+1)