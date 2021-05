Nečas v NHL přispěl asistencí k postupové výhře Caroliny

New York - Hokejisté Caroliny i díky asistenci Martina Nečase zvítězili v Nashvillu 4:3 v prodloužení a po výhře v sérii 4:2 na zápasy postoupili do druhého kola play off NHL. Montreal odvrátil první hrozbu vyřazení a po výhře 4:3 v prodloužení na ledě Toronta snížil stav série na 2:3.

Po přihrávce Nečase, který si v sérii připsal pět bodů (2+3), vyrovnal v páté minutě na 1:1 po individuální akci Brock Nelson. Carolině utekl i začátek druhé třetiny a ve 27. minutě už prohrávala 1:3. Zápas ale otočila s přispěním dvou tečí Sebastiana Aha, který ve druhé třetině snížil a po 66 sekundách prodloužení utkání i rozhodl. Hurricanes se v dalším kole utkají s obhájci Stanleyova poháru Tampou Bay.

Montreal vedl ve 25. minutě už 3:0. První dva góly zápasu vstřelil Joel Armia, třetí přidal Jesperi Kotkaniemi. Toronto v prostřední třetině snížilo trefou Zacha Hymana a v závěrečné části vyrovnal dvěma zásahy obránce Jake Muzzin. Snahu o završení obratu zhatil domácím Alex Galchenyuk, jehož nepřesnou přihrávku vystihl Cole Caufield a vyrazil s Nickem Suzukim do brejku dva na gólmana. Oba si vyměnili několikrát kotouč, než Suzuki zakončil akci do odkryté branky. 1. kolo play off NHL: Severní divize - 5. zápas: Toronto - Montreal 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1) Branky: 47. a 52. Muzzin, 27. Hyman - 6. a 9. Armia, 25. Kotkaniemi, 61. Suzuki. Střely na branku: 35:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki (Montreal), 2. Muzzin (Toronto), 3. Armia (Montreal). Stav série: 3:2. Centrální divize - 6. zápas: Nashville - Carolina 3:4 v prodl. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1) Branky: 2. Cousins, 22. Mikael Granlund, 28. Johansen - 34. a 62. Aho, 5. B. McGinn (Nečas), 54. D. Hamilton. Střely na branku: 27:31. Diváci: 14.107 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Slavin (Carolina), 2. Saros, 3. Johansen (oba Nashville). Konečný stav série: 2:4.