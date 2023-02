Nečas třemi body řídil výhru Caroliny pod širým nebem, skórovali Kämpf a Zacha

New York - Hokejový útočník Martin Nečas ozdobil svůj první start pod širým nebem třemi body za gól a dvě asistence a pomohl Carolině k výhře 4:1 nad Washingtonem. Střelecky se prosadili také David Kämpf z Toronta a Pavel Zacha, který gólem pojistil výhru Bostonu 6:2 nad NY Islanders. David Pastrňák jednou asistoval a zaznamenal 75. bod v sezoně.

Carolina svou premiéru pod širým nebem zvládla výborně. Hurricanes před necelými 57 tisíci diváků vedli od třetí minuty, kdy po souhře Nečase s Teuvem Teräväinenem otevřel skóre Jesperi Kotkaniemi. Zbylé tři branky přidali domácí ve druhé třetině, v níž odskočili na 4:0.

Nejprve se prosadil Paul Stastny a poté přišla Nečasova tříminutovka. Ve 29. minutě český forvard v přesilovce napřáhl na vrcholku levého kruhu a zvýšil na rozdíl tří branek. V čase 31:17 pak předložil Teräväinenovi puk před prázdnou branku a potřetí v ročníku zaznamenal v jednom zápase tři body. Čtyřiadvacetiletý křídelník poprvé v kariéře překonal padesátibodovou hranici a v produktivitě českých hokejistů drží druhé místo za bostonským Pastrňákem.

Ten v souboji s NY Islanders připravil úvodní branku zápasu pro Jakea DeBruska a se 75 body je pátým nejproduktivnějším hráčem ligy. Ve 39. minutě se do statistik zapsal také Zacha, jenž svým třináctým gólem v sezoně zvýšil na 6:1 pro Bruins a pomohl tak celku z Massachusetts ke třetí výhře za sebou. Dvěma trefami se blýskl centr čtvrté formace Bostonu Trent Frederic. Bruins v 55 zápasech získali 89 bodů a i nadále vládnou celé NHL.

Toronto po výhře 5:1 nad Montrealem drží ve Východní konferenci čtvrté místo. Výhru Maple Leafs v souboji dvou tradičních kanadských klubů řídil dvougólový Michael Bunting. Po dlouhých 27 zápasech se střelecky prosadil Kämpf, jenž v 55. minutě dorážkou do odkryté branky uzavřel skóre.

Výsledky NHL

Nashville - Florida 7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

Branky: 3. a 49. Novak, 13. Duchene, 16. R. Johansen, 28. Sissons, 37. Josi, 55. Trenin - 8. Cousins, 13. M. Tkachuk, 50. Reinhart. Střely na branku: 26:33. Diváci: 17.823. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. McDonagh, 3. Novak (všichni Nashville).

St. Louis - Colorado 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 36. Blais - 28. a 50. Byram, 17. Rantanen, 43. Ničuškin. Střely na branku: 20:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Byram, 2. Rantanen, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Boston - NY Islanders 6:2 (3:0, 3:1, 0:1)

Branky: 18. a 32. Frederic, 3. DeBrusk (Pastrňák), 10. N. Foligno, 29. Bergeron, 39. Zacha - 27. Palmieri, 54. M. Martin. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Frederic, 2. Foligno, 3. DeBrusk (všichni Boston).

Pittsburgh - New Jersey 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky: 4. a 55. Malkin - 29. a 58. Hischier, 5. Mercer, 24. Hamilton, 49. Bratt. Střely na branku: 31:43. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval dva góly z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 18.427. Hvězdy zápasu: 1. Hischier (New Jersey), 2. Malkin (Pittsburgh), 3. Mercer (New Jersey).

Dallas - Columbus 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky: 27. Dellandrea - 18. L. Foudy, 46. A. Boqvist, 56. Olivier, 59. E. Robinson. Střely na branku: 29:36. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Boquist (oba Columbus), 3. Dellandrea (Dallas).

Toronto - Montreal 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Branky: 26. a 39. Bunting, 34. Engvall, 44. Nylander, 55. Kämpf - 21. Josh Anderson. Střely na branku: 42:30. Diváci: 19.535. Hvězdy zápasu: 1. Bunting, 2. Sandin, 3. Engvall (všichni Toronto).

Carolina - Washington 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky: 3. Kotkaniemi (Nečas), 26. Stastny, 29. Nečas, 32. Teräväinen (Nečas) - 51. Wilson. Střely na branku: 35:25. Diváci: 56.961. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Teräväinen, 3. F. Andersen (všichni Carolina). Utkání se hrálo na Carter-Finley Stadium v Raleighu.

Seattle - Detroit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky: 17. a 23. Eberle, 40. Oleksiak, 45. Tolvanen - 20. P. Suter (Zadina), 58. Larkin. Střely na branku: 26:23. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Grubauer, 3. Beniers (všichni Seattle).

Calgary - NY Rangers 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 1. Mangiapane, 1. Kadri, 62. Backlund - 37. Tarasenko, 53. Lafreniere (Chytil). Střely na branku: 32:20. Diváci: 19.206. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. Markström (oba Calgary), 3. Trocheck (NY Rangers).

Vancouver - Philadelphia 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky: 15. a 34. Beauvillier, 59. a 60. E. Pettersson, 22. Kuzmenko, 51. Di Giuseppe - 16. Braun, 38. Frost. Střely na branku: 23:37. Diváci: 18.779. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson, 2. Beauvillier, 3. L. Schenn (všichni Vancouver).

Vegas - Tampa Bay 5:4 (4:2, 0:1, 1:1)

Branky: 9. a 18. Marchessault, 7. Howden, 15. Theodore, 59. N. Roy - 7. Naměstnikov, 7. Stamkos, 25. Perry, 60. Bellemare. Střely na branku: 26:24. Diváci: 18.317. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Theodore, 3. McNabb (všichni Vegas).

Los Angeles - Arizona 6:5 po sam. nájezdech (5:1, 0:1, 0:3 - 0:0)

Branky: 8. a 16. Fiala, 10. Kopitar, 12. Lizotte, 15. M. Roy, rozhodující sam. nájezd Kempe - 36. a 41. Keller, 10. J. Brown, 48. Boyd, 48. Fischer. Střely na branku: 37:32. Karel Vejmelka za Arizonu odchytal 15 minut a 48 sekund, inkasoval pět branek z 14 střel a úspěšnost zákroků měl 64,3 procenta. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Fiala (Los Angeles), 2. Keller (Arizona), 3. M. Roy (Los Angeles).

San Jose - Buffalo 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky: 17. J. Svečnikov, 32. Barabanov - 4. Cozens, 27. Power, 50. J. Skinner, 59. Tuch. Střely na branku: 35:31. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner, 2. Luukkonen (oba Buffalo), 3. Lorentz (San Jose).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 55 42 5 8 207:117 89 2. Toronto 56 34 8 14 191:148 76 3. Tampa Bay 55 35 3 17 195:162 73 4. Florida 59 28 6 25 205:207 62 5. Buffalo 54 28 4 22 201:187 60 6. Detroit 55 26 8 21 172:179 60 7. Ottawa 54 26 4 24 164:174 56 8. Montreal 56 23 4 29 151:205 50

Metropolitní divize:

1. Carolina 55 37 8 10 188:147 82 2. New Jersey 55 36 5 14 191:147 77 3. NY Rangers 56 33 9 14 191:152 75 4. Pittsburgh 55 27 9 19 178:174 63 5. NY Islanders 59 28 7 24 171:168 63 6. Washington 58 28 6 24 175:170 62 7. Philadelphia 57 22 10 25 153:183 54 8. Columbus 56 18 4 34 144:209 40

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 57 30 12 15 185:148 72 2. Winnipeg 55 34 1 20 174:143 69 3. Colorado 54 30 5 19 167:150 65 4. Minnesota 55 29 5 21 163:158 63 5. Nashville 53 26 6 21 149:159 58 6. St. Louis 55 26 3 26 173:198 55 7. Arizona 56 19 9 28 152:197 47 8. Chicago 54 17 5 32 131:198 39

Pacifická divize:

1. Vegas 56 34 4 18 184:157 72 2. Los Angeles 57 32 7 18 196:193 71 3. Seattle 56 32 6 18 197:174 70 4. Edmonton 56 30 7 19 209:185 67 5. Calgary 56 26 11 19 177:172 63 6. Vancouver 56 22 4 30 191:226 48 7. San Jose 57 17 11 29 170:213 45 8. Anaheim 56 17 6 33 141:236 40