Nečas, Sedlák a Hertl si připsali v NHL dva body, Král debutoval

New York - Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a asistencí o výhru hokejistů Caroliny na ledě Philadelphie 4:3 v prodloužení. Za poražené si připsal dvě přihrávky Lukáš Sedlák. Dvě asistence zaznamenal také Tomáš Hertl, který se San Jose podlehl doma Tampě Bay 3:4. V soutěži debutoval v sobotu obránce Filip Král, s Torontem prohrál v Los Angeles 2:4. Jeho spoluhráč David Kämpf jednou asistoval. Dominik Kubalík připravil rozdílový gól při výhře Detroitu 2:1 nad Minnesotou.

Nečas se v 58. minutě blýskl individuální akcí, kdy vlétl do útočného pásma mezi bránicí hráče a střelou zpoza pravého kruhu vyrovnal na 3:3. "Snažil jsem se tam dostat rychle, aby se nepískal (kvůli postavení spoluhráče) ofsajd. Ani jsem si nebyl jistý, zda se mi to povedlo. Taky netuším, kudy puk do branky prošel. Střílel jsem ke vzdálenější tyči přes obránce a gól jsem neviděl. Jen jsem viděl, že se radují spoluhráči," popsal Nečas důležitý gól.

V prodloužení Nečas kličkami s pukem na hokejce a změnou pohybu zmátl bránicí trojici, která si špatně rozebrala hráče, a volný Brent Burns po kombinaci s Nečasem a Sebastianem Ahem rozhodl. "Snažil jsem se v létě makat nejen na ledě, ale taky jsem pracoval na psychické stránce. Hlava dělá hodně," vysvětlil Nečas proměnu.

I trenér Caroliny Rod Brind'Amour řekl, že je Nečas sebevědomější. Dokazují to i čísla. Minulou sezonu nasbíral 40 bodů (14+26) v 78 zápasech, v novém ročníku je s 11 body (5+6) z osmi utkání nejproduktivnějším hráčem týmu. "Hraje slušně, boduje téměř každý zápas. Je pravděpodobně naším nejlepším hráčem," chválil kouč Nečase.

Sedlák bodoval poprvé v sezoně a po jeho akcích otočila Philadelphia z 0:2 na 3:2. Centr čtvrté formace vymyslel první gól týmu: z rohu kluziště přihrál před branku Nicolasi Deslausiersovi, který střelou pod horní tyč snížil. Při třetí brance vedl Sedlák rychlý kontr po pravé straně a po jeho bekhendové přihrávce se zblízka prosadil Wade Allison. "Hráli výborně," ocenil kouč Philadelphie John Tortorella Sedlákovu řadu.

Sedlák zároveň bodoval v NHL poprvé od 18. února 2019, kdy ještě hájil barvy Columbusu, odkud se po sezoně 2018/19 přesunul do KHL. Po třech letech v Čeljabinsku plánoval letos příchod do české extraligy a byl už domluvený s Pardubicemi, ale ozvalo se Colorado. Obhájce Stanleyova poháru ho po třech zápasech, ve kterých vyšel naprázdno, umístil na seznam volných hráčů, odkud si jej stáhla Philadelphia.

San Jose prohrávalo už po 32 sekundách hry a v zápase třikrát vyrovnalo. Dvakrát zásluhou obránce Erika Karlssona, u jehož obou tref si připsal přihrávku Hertl. Český centr mu při prvním gólu poslal po dobrém napadání spoluhráčů puk do pravého kruhu, odkud Karlsson skóroval. Druhý bod získal za vyhrané vhazování. Poslední slovo měl ale Nikita Kučerov, který zápas rozhodl v čase 59:03.

Král strávil na ledě téměř dvanáct minut, z toho dvě odehrál v oslabení. Během svého pobytu si připsal dvě srážky, jednu střelu a kladný bod do statistiky plus/mínus, když byl na ledě u gólu s podpisem Kämpfa. Český centr vrátil od zadního hrazení puk před branku a Pierre Engvall snížil na 2:3. Los Angeles zápas rozhodlo mezi 24. až 42. minutou, během nichž otočilo z 0:1 na 4:2.

Královi do sestavy pomohlo, že byli mimo hru obránce Jake Muzzin a Victor Mete. "Měl dobrý přípravný kemp a ještě nedostal šanci. Věří si ve hře s pukem, dobře se pohybuje, je velký. To vše se mi na něm líbí," řekl ještě před zápasem o Královi trenér Toronta Sheldon Keefe.

Minnesota vedla v Detroitu od druhé minuty brankou Kirilla Kaprizova. Domácí zápas otočili zásluhou dvou gólů Lucase Raymonda. Na vítěznou branku mu přihrál v přesilové hře Kubalík, jenž jej našel u pravé tyčky. Český útočník má stejně jako Nečas na kontě jedenáct bodů (4+7) a oba jsou v tabulce produktivity NHL ve druhé desítce. Do jejího čela se dostal Connor McDavid (9+9), který byl při výhře Edmontonu 3:2 v Calgary u všech tří branek (1+2) a přeskočil o bod Davida Pastrňáka (7+10).

V sobotním programu zazářil Christian Dvorak, který hattrickem ve třetí třetině pomohl Montrealu k výhře 7:4 v St. Louis. Vítězství podpořil jednou trefou i Juraj Slafkovský. Jediný gól Pittsburghu vstřelil v Seattlu při prohře 1:3 útočník Jake Guentzel a v historické tabulce střelců klubu se vyrovnal na desátém místě Martinu Strakovi. Oba mají na kontě 165 gólů.

Výsledky sobotních utkání NHL:

Dallas - NY Rangers 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) Branky: 2. M. Marchment, 22. Hintz, 39. Robertson - 21. a 54. Trocheck, 9. Kreider, 35. Zibanejad, 52. Z. Jones, 52. Gauthier. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Z. Jones, 2. Trocheck, 3. Zibanejad (všichni Rangers). Florida - Ottawa 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) Branky: 8. a 40. Verhaeghe, 12. Barkov, 57. Montour, 60. M. Tkachuk - 21. Pinto, 24. B. Tkachuk, 52. Holden. Střely na branku: 58:26. Diváci: 15.577. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Verhaeghe (oba Florida), 3. A. Forsberg (Ottawa). San Jose - Tampa Bay 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) Branky: 2. a 45. E. Karlsson (na obě Hertl), 26. Sturm - 1. Hedman, 14. Colton, 39. Killorn, 60. Kučerov. Střely na branku: 27:26. Diváci: 15.122. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov (Tampa Bay), 2. E. Karlsson (San Jose), 3. Hedman (Tampa Bay). Buffalo - Chicago 4:3 v prodl. (1:1, 0:2, 2:0 - 1:0) Branky: 7. a 61. Olofsson, 52. a 57. Tage Thompson - 11. Dickinson, 25. Lafferty, 27. Raddysh. Střely na branku: 45:26. Diváci: 14.547. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Olofsson, 3. Okposo (všichni Buffalo). Detroit - Minnesota 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Branky: 17. a 40. Raymond (na druhou Kubalík) - 2. Kaprizov. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.364. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. Larkin (oba Detroit), 3. Kaprizov (Minnesota). Los Angeles - Toronto 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) Branky: 24. Kempe, 30. Arvidsson, 35. Vilardi, 43. Fiala - 11. Tavares, 37. Engvall (Kämpf). Střely na branku: 29:28. Diváci: 17.530. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Kopitar, 3. Petersen (všichni Los Angeles). Philadelphia - Carolina 3:4 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1) Branky: 26. Deslauriers (Sedlák), 28. Tippett, 47. Allison (Sedlák) - 6. J. Staal, 16. Martinook, 58. Nečas, 65. Burns (Nečas). Střely na branku: 29:38. Diváci: 13.335. Hvězdy zápasu: 1. Burns (Carolina), 2. Allison (Philadelphia), 3. J. Staal (Carolina). St. Louis - Montreal 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) Branky: 8. a 30. Kyrou, 26. Acciari, 43. Tarasenko - 41., 42. a 59. Dvorak, 31. a 36. Caufield, 16. Suzuki, 34. Slafkovský. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Caufield (oba Montreal), 3. Kyrou (St. Louis). NY Islanders - Colorado 5:4 (0:0, 1:3, 4:1) Branky: 30. Dobson, 43. Parise, 51. Mayfield, 51. Beauvillier, 59. Nelson - 21. a 29. Rodrigues, 28. Rantanen, 60. Newhook. Střely na branku: 44:36. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier (NY Islanders), 2. Rodrigues (Colorado), 3. Dobson (NY Islanders). Nashville - Washington 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Branky. 33. Malenstyn, 47. Protas, 58. Ovečkin. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Malenstyn, 3. Protas (všichni Washington). Calgary - Edmonton 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) Branky: 25. Backlund, 37. B. Ritchie - 26. a 52. Hyman, 50. McDavid. Střely na branku: 42:26. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Skinner (oba Edmonton), 3. B. Ritchie (Calgary). Seattle - Pittsburgh 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Branky: 32. Eberle, 39. Geekie, 59. Schwartz - 31. Guentzel. Střely na branku: 30:33. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. M. Jones, 3. Geekie (všichni Seattle). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 9 8 0 1 39:21 16 2. Florida 9 5 1 3 29:28 11 3. Buffalo 8 5 0 3 29:22 10 4. Detroit 8 4 2 2 25:24 10 5. Tampa Bay 9 5 0 4 28:28 10 6. Montreal 9 5 0 4 27:27 10 7. Toronto 9 4 1 4 24:26 9 8. Ottawa 8 4 0 4 30:27 8 Metropolitní divize: 1. Philadelphia 8 5 1 2 24:21 11 2. Carolina 8 5 1 2 26:23 11 3. New Jersey 8 5 0 3 24:22 10 4. NY Islanders 9 5 0 4 33:24 10 5. Washington 9 5 0 4 28:26 10 6. NY Rangers 9 4 2 3 28:29 10 7. Pittsburgh 9 4 1 4 32:29 9 8. Columbus 9 3 0 6 25:37 6 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 9 5 1 3 28:21 11 2. Winnipeg 8 5 0 3 25:23 10 3. Chicago 8 4 1 3 28:27 9 4. Colorado 9 4 1 4 29:27 9 5. Minnesota 8 3 1 4 27:32 7 6. Nashville 9 3 1 5 22:29 7 7. St. Louis 7 3 0 4 18:25 6 8. Arizona 7 2 1 4 21:32 5 Pacifická divize: 1. Vegas 9 7 0 2 30:16 14 2. Edmonton 9 6 0 3 34:28 12 3. Calgary 7 5 0 2 24:20 10 4. Seattle 10 4 2 4 33:34 10 5. Los Angeles 10 5 0 5 36:41 10 6. Vancouver 9 2 2 5 28:35 6 7. San Jose 11 3 0 8 24:34 6 8. Anaheim 8 1 1 6 16:36 3 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 9 18 (9+9) 2. Pastrňák (Boston) 9 17 (7+10) 3. Draisaitl (Edmonton) 9 16 (4+12) 4. M. Tkachuk (Florida) 9 13 (5+8) 5. Panarin (NY Rangers) 9 13 (4+9) 6. J. Bratt (New Jersey) 8 13 (3+10) 7. Ničuškin (Colorado) 7 12 (7+5) 8. Zuccarello (Minnesota) 8 12 (5+7) 9. Kučerov (Tampa Bay) 9 12 (3+9) MacKinnon (Colorado) 9 12 (3+9) 16. Nečas (Carolina) 8 11 (5+6) 19. D. Kubalík (Detroit) 8 11 (4+7) 66. Krejčí (Boston) 8 8 (2+6) 147. Hertl (San Jose) 11 6 (1+5) 193. Zacha (Boston) 9 5 (1+4)