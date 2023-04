Nečas gólem pomohl Carolině k výhře, v dresu Bostonu bodovali tři Češi

New York - Útočník Martin Nečas přispěl gólem k výhře hokejistů Caroliny v prvním kole play off NHL na ledě New Yorku Islanders 5:2. Jeho tým vede v sérii 3:1. Stejně jako Boston, na jehož vítězství 6:2 nad Floridou se podílela trojice českých hokejistů. Pavel Zacha dvakrát asistoval a Tomáš Nosek s Jakubem Laukem přidali shodně jednu nahrávku. David Pastrňák nebodoval.

Fotogalerie

Nečas si ve 22. minutě v přesilové hře najel před branku na přihrávku naslepo od Stefana Noesena a přesnou ranou zvýšil na 2:0 pro Carolinu. Český útočník se střelecky prosadil poprvé v letošním play off a ve čtvrtém zápase zaznamenal třetí bod.

V úvodu třetí části dal svůj druhý gól v zápase Seth Jarvis a poslal Hurricanes do vedení 4:0. Islanders ve zbytku zápasu jen snížili. Carolina po osmi duelech v play off uspěla mimo svou arénu.

"Neuvěřitelné. Je krásné vyhrát jinde než na vlastním ledě. Může nám to pomoct do dalšího průběhu play off, protože vyhrávat pouze doma nestačí. Doufám, že sérii před našimi fanoušky v úterý dokážeme uzavřít," řekl Jarvis.

Dvěma body ve svém prvním zápase za Carolinu na sebe upozornil útočník Mackenzie MacEachern. Devětadvacetiletý Američan, kterého v roce 2012 draftovalo St. Louis, se ve vyřazovacích bojích prosadil poprvé v kariéře. "Je to úžasná zkušenost. Play off jsem už okusil v dresu St. Louis, bylo to ale v covidové bublině, takže se hrálo bez fanoušků. Dnes byla atmosféra úplně o něčem jiném. Snažil jsem se dát do zápasu všechno," řekl MacEachern.

Boston zvládl i druhý zápas na ledě Floridy. Z českých hokejistů se do utkání nejvýrazněji zapsal Zacha, po jehož asistencích se prosadili Brad Marchand a Jake DeBrusk.

Marchand svou trefou ukončil drtivý nástup Floridy do zápasu. Panthers v úvodních minutách přestříleli Boston 10:0, výborný brankář Linus Ullmark ale neinkasoval. "Soupeř začal výborně, ale Linus nás stejně jako už několikrát v tomto ročníku podržel. Je až neuvěřitelné, jaký klid z něho vyzařuje ve vypjatých momentech," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery.

Pátou branku Bruins pro Taylora Halla připravil Nosek a v závěru svůj první bod v play off NHL zaznamenal Lauko, jenž Hallovi nahrál na druhý gól v zápase. Hall utkání zakončil se čtyřmi body a je nejproduktivnějším hráčem Bruins v play off.

"Jsem rád, že byl odměněn za svou tvrdou práci. Chodí do míst, kde to bolí, ale to je přesně to, co je v této fázi soutěže třeba. V samostatném úniku prokázal sebevědomí a skvělým blafákem zatloukl soupeři pomyslný hřebíček do rakve," chválil svého spoluhráče DeBrusk.

Pastrňák nebodoval a David Krejčí stejně jako ve čtvrtém duelu chyběl kvůli zranění v horní části těla. "Myslím, že David nenastoupí ani do zápasu číslo pět," řekl kouč Montgomery.

Edmonton porazil Los Angeles 5:4 v prodloužení a vyrovnal na 2:2 na zápasy. Dvakrát se prosadil nejproduktivnější hráč play off Leon Draisaitl a tři branky připravil Connor McDavid. Oilers po první třetině prohrávali 0:3, ve druhé části ale vyrovnali a v 11. minutě prodloužení rozhodl Zach Hyman.

Také Dallas vyrovnal stav série na 2:2. Na ledě Minnesoty vyhrál díky dvěma trefám Tylera Seguina 3:2. Český útočník Radek Faksa odehrál za vítěze bezmála 15 minut, ve kterých se neprosadil.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 4. zápas:

New York Islanders - Carolina 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Branky: 44. Pelech, 58. Horvat - 5. a 42. Jarvis, 22. Nečas, 34. Aho, 55. MacEachern. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Jarvis, 3. Raanta (všichni Carolina). Stav série: 1:3.

Florida - Boston 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Branky: 36. Tkachuk, 47. Bennett - 22. a 49. DeBrusk (na druhou Zacha), 57. a 60. Hall (na první Nosek, na druhou Lauko), 10. Marchand (Zacha), 43. Bertuzzi. Střely na branku: 44:31. Diváci: 19.771. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. DeBrusk, 3. Hall (všichni Boston). Stav série 1:3.

Západní konference - 4. zápasy:

Minnesota - Dallas 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky: 46. Klingberg, 59. Gaudreau - 36. a 57. Seguin, 44. Dadonov. Střely na branku: 34:24. Diváci: 19.331. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Seguin (oba Dallas), 3. Klingberg (Minnesota). Stav série 2:2.

Los Angeles - Edmonton 4:5 v prodl. (3:0, 0:3, 1:1 - 0:1)

Branky: 10. Vilardi, 17. Arvidsson, 19. Kopitar, 45. M. Roy - 30. a 40. Draisaitl, 25. Bouchard, 57. E. Kane, 71. Hyman. Střely na branku: 39:42. Diváci: 18.367. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Danault (Los Angeles). Stav série 2:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 4 9 (5+4) 2. Hintz (Dallas) 4 8 (4+4) 3. Marner (Toronto) 3 8 (2+6) 4. T. Hall (Boston) 4 7 (4+3) 5. Bouchard (Edmonton) 4 7 (2+5) 6. Bertuzzi (Boston) 4 6 (2+4) McDavid (Edmonton) 4 6 (2+4) Kopitar (Los Angeles) 4 6 (2+4) 9. A. Fox (NY Rangers) 2 6 (0+6) 10. Kreider (NY Rangers) 3 5 (5+0) 48. Zacha (Boston) 4 4 (0+4) 61. Chytil (NY Rangers) 3 3 (1+2) 71. Nečas (Carolina) 4 3 (1+2) 85. Pastrňák (Boston) 4 2 (2+0) 121. Nosek (Boston) 4 2 (0+2) 155. Krejčí (Boston) 2 1 (0+1) Lauko (Boston) 2 1 (0+1) 158. Kämpf (Toronto) 3 1 (0+1) Palát (New Jersey) 3 1 (0+1) 180. Faksa (Dallas) 4 1 (0+1)