Nebyl to pěkný fotbal, prohráli jsme zaslouženě, přiznal Klopp

Liverpool - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp po zápase Ligy mistrů s Atalantou Bergamo přiznal, že jeho tým prohrál 0:2 zaslouženě a nezasloužil si ve středu postoupit. "Reds" přitom tři předchozí duely vyhráli se skóre 8:0 a především po jejich výhře 5:0 před třemi týdny v Bergamu se očekávalo, že si vítězstvím v odvetě zajistí postup do osmifinále.

Sestava plná změn však v rozmezí 60. a 64. minuty dvakrát inkasovala a před posledními dvěma koly skupiny D má Liverpool už jen dvoubodový náskok na dvojici Bergamo - Ajax Amsterodam.

"Nebyl to dobrý zápas. Oba týmy toho moc nevytvořily, dokud jsme dvakrát neinkasovali. Zaslouženě jsme v náročném duelu prohráli. Rozhodčí nepřerušoval moc hru a o to je to pro obě strany obtížnější. Bylo to neuvěřitelně intenzivní utkání, v němž potřebujete nějaké přestávky," řekl německý kouč po zápase televizní stanici BT Sport.

Klopp nechal ve středu na lavičce například Dioga Jotu, který v Bergamu dal hattrick. Když se jej a další trojici opor Roberta Firmina, Andyho Robertsona a Fabinha chystal poslat na hřiště, vstřelil Josip Iličič gól na 0:1.

"Pro hráče, kteří dlouho nehráli od prvních minut, to bylo náročné. Nenašli jsme bohužel způsob, jak dát gól, tak jsem se rozhodl střídat. A v tom jsme dostali první gól. Měli jsme tam povedené chvíle, ale nevytvořili jsme si skutečné šance. To se může stát i jiným týmům," podotkl Klopp.

Naštvalo jej však, že sestavu musel uzpůsobit sobotnímu duelu anglické ligy v Brightonu, který se hraje od 13:30 SEČ. "Nařídili nám, abychom šli v sobotu hrát ve 12:30 (anglického času), což je téměř zločin. To nemá nic společného s fotbalem, gratuluji vám. Palec nahoru před mým týmem, nemáme žádná zranění a v sobotu jdeme znovu na věc," dodal kouč Liverpoolu ironicky na adresu vedení Premier League.

Také kapitán "Reds" James Milner byl zklamán předvedenou hrou týmu, přesto věří, že se Liverpoolu povede postoupit příští úterý po domácím zápase s Ajaxem.

"Nešlo nám to. Víme, že to byl špatný výkon a že jsme byli docela bezradní. Řada hráčů spolu ještě nikdy nehrála, ale nedá se nic dělat, máme nabitý program. Někdy se musíte pokusit vyhrát, aniž byste měli k dispozici to nejlepší, nebyli jsme na to ale dost dobří," přiznal čtyřiatřicetiletý univerzál.

"Stále vedeme tabulku, takže se musíme vzchopit a příští úterý na to vlétnout. Věřím, že tenhle zápas rychle přejdeme, protože nás teď čeká spousta zápasů. Postup máme ve svých rukách, jen se musíme zlepšit," doplnil Milner.