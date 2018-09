Policie se obává, že by v Moravskoslezském kraji mohlo být několik tisíc dávek nebezpečné drogy.

Ostrava - Nebezpečnou drogou syntetickým kanabinoidem bylo v Ostravě intoxikováno už zřejmě 18 osob. U deseti z nich bylo potvrzeno, že se jedná o totožnou látku, u dalších osmi se to zkoumá. Policie už našla 40 dávek drogy a stíhá čtyři muže. Sdělila jim obvinění pro podezření z držení a nakládání s omamnými a psychotropními látkami. ČTK to řekl moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Po požití drogy zemřel jeden člověk.

"Trestní sazba je tam pět let, pokud by způsobili smrt lidí, tak samozřejmě ještě více," uvedl Kužel. K obviněným pouze řekl, že se jedná o Čechy. Podrobnější informace poskytnout zatím nechtěl.

Policie dopoledne uvedla, že není vyloučené, že se nebezpečná droga dostala do oběhu poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly. V každé krabici bylo údajně 500 sáčků a nedalo se vyloučit, že se do oběhu mohlo dostat až 3000 dávek drogy.

Večer Kužel uvedl, že svědkyně je poměrně nevěrohodná. "Zmatenost té výpovědi je velmi velká a v současné době máme zadrženo 40 sáčků s touto chemickou syntetickou drogou," řekl Kužel. Jaké množství drogy se mohlo dostat mezi uživatele, policie stále prověřuje, stejně jako to, odkud se droga do krajské metropole dostala. Spekuluje se například o Polsku.

"Zatím to nemůžeme ani potvrdit ani vyvrátit. Nicméně syntetické drogy se k nám v minulosti z Polska dostávaly. Drogy pochází z Číny nebo Indie a může se stát, že to je třeba z Polska, ale nedokážem to teď s jistotou říct," uvedl Kužel.

První intoxikovaní se v Ostravě objevili v pondělí. Policie se případem začala zabývat poté, kdy v Komenského sadech zkolabovali dva muži bez domova. Dvaatřicetiletý muž přes snahu záchranářů zemřel, další ve vážném stavu skončil v nemocnici a je ve stabilizovaném stavu.

Synteticky vyrobené kanabinoidy se nejčastěji kouří. Distribuují se jako rostlinná směs nebo hmota podobná hašiši. Po užití se objevují zdravotní obtíže jako zrychlený tep, nevolnost, zvracení, křeče. Látky vyvolávají i deprese a úzkostné stavy či sebevražedné myšlenky. Méně časté bývají infarkt, mrtvice, poškození ledvin a psychóza.

Na drogové scéně EU přibylo za posledních 15 let 670 nových drog

Na evropské drogové scéně přibylo za posledních 15 let do konce loňska na 670 nových omamných látek. Víc než 70 procent z nich se vyrobilo v posledních pěti letech. Loni se v EU podařilo zachytit 51 nových drog. V Česku jich bylo 48, z toho 16 poprvé. Po užití nových látek loni zemřeli v ČR dva lidé, jeden měl závažné potíže. ČTK o tom informovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMSDZ), které je součástí vládního protidrogového odboru.

"Užívání nových psychoaktivních látek je spojeno s celou řadou zdravotních a sociálních rizik, často závažnějších než v případě tradičních nelegálních drog. V ČR je jejich výraznější výskyt patrný od roku 2010," uvedlo středisko.

Seznamy psychotropních látek, které škodí zdraví, obsahují úmluvy OSN z roku 1961 a 1971. Svůj seznam postupně rozšiřuje i Česko. Distributoři nové látky nabízejí jako legální alternativu už kontrolovaných drog, chemikálie k výzkumu, potravinové doplňky ke zvýšení výkonu či léčiva. Substance mají různé účinky - od stimulace přes euforii a halucinace po utlumení.

"Ve snaze vyhnout se kontrolním opatřením dodávají výrobci na trh stále nové látky účinkem pouze zdánlivě podobné již kontrolovaným látkám. Složení, farmakologické vlastnosti a dávkování nejsou známé, tudíž rizika spojená s užitím bývají daleko vyšší," uvedlo monitorovací středisko.

Loni český systém včasného varování zachytil 48 látek, z nich 16 poprvé. V roce 2016 to bylo 44 substancí a devět poprvé. V Evropské unii se loni podařilo odhalit 51 nových látek a předloni 66. Nejvíc jich bylo v roce 2014, a to 101.

Nové látky jsou převážně synteticky vyrobené. Většinou se podle výroční zprávy dovážejí z Číny a v Evropě se zpracovávají, balí a distribuují. V posledních několika letech se ale stále častěji objevují případy, kdy se nové omamné substance v evropských zemích i produkují. V Česku se to zatím nestalo.

Podle evropské výroční zprávy se některé nové látky prodávají legálně ve specializovaných obchodech a na internetu, ale také na černém trhu a na takzvaném darknetu.

Evropský systém včasného varování funguje od roku 1997. ČR se do něj zapojila v roce 2002.