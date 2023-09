Neapol zvítězila v Lecce 4:0 a poskočila na třetí místo italské ligy

Řím - Úřadující mistři z Neapole zvítězili v 7. kole italské fotbalové ligy na hřišti Lecce 4:0 a v neúplné tabulce poskočili na třetí místo. Klub zpod Vesuvu po třech duelech bez vítězství vyhrál druhý ligový zápas za sebou.

Po čtvrthodině hry šli hosté do vedení po standardní situaci. Centr Zieliňského poslal hlavou do sítě obránce Östigard. Do druhého poločasu naskočil do sestavy Neapole místo Simeoneho Osimhen, o jehož odchodu z klubu se v týdnu spekulovalo. Nigerijskému reprezentantovi se nelíbilo video, které se objevilo na oficiálním klubovém profilu Neapole na sociální síti TikTok. Osimhen je v něm zesměšňován za neproměnění penalty v 5. kole proti Boloni.

Nejlepší střelec uplynulého ročníku Serie A však na sobě žádné rozpaky nedal znát a po šest minutách na hřišti zdvojnásobil vedení Neapole. Dvě minuty před koncem přidal třetí branku hostů Gaetano a v nastavení proměnil pokutový kop Politano. Lecce v sezoně poprvé prohrálo na domácím hřišti a je sedmé.

Italská fotbalová liga - 7. kolo:

Lecce - Neapol 0:4 (16. Ostigard, 51. Osimhen, 88. Gaetano, 90.+4 Politano z pen.),

18:00 AC Milán - Lazio Řím,

20:45 Salernitana - Inter Milán.

Tabulka:

1. Inter Milán 6 5 0 1 15:3 15 2. AC Milán 6 5 0 1 13:8 15 3. Neapol 7 4 2 1 16:6 14 4. Juventus Turín 6 4 1 1 12:6 13 5. Bergamo 6 4 0 2 11:5 12 6. Fiorentina 6 3 2 1 12:10 11 7. Lecce 7 3 2 2 8:9 11 8. Frosinone 6 2 3 1 9:8 9 9. Sassuolo 6 3 0 3 11:12 9 10. FC Turín 6 2 2 2 6:7 8 11. FC Janov 6 2 1 3 8:9 7 12. Lazio Řím 6 2 1 3 7:8 7 13. Boloňa 6 1 4 1 3:4 7 14. Hellas Verona 6 2 1 3 4:6 7 15. Monza 6 1 3 2 4:7 6 16. AS Řím 6 1 2 3 13:11 5 17. Salernitana 6 0 3 3 4:10 3 18. Udine 6 0 3 3 2:10 3 19. Empoli 6 1 0 5 1:13 3 20. Cagliari 6 0 2 4 2:9 2