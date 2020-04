Ne všichni, kdo prodělají covid-19, mají protilátky, tvrdí vědci

Peking - Šanghajští vědci zjistili, že krev některých pacientů, kteří se zotavili z nemoci covid-19, vykazuje velmi malou koncentraci protilátek proti koronaviru, u některých nebyly protilátky zjištěny vůbec. Výsledek studie by mohl mít dopad na vývoj vakcíny nebo poznatky o kolektivní imunitě, uvedl hongkongský list South China Morning Post.

Výzkum provedli odborníci ze šanghajské univerzity Fu-tan, kteří podrobili rozboru krevní vzorky 175 pacientů propuštěných ze šanghajské nemocnice. U přibližně třetiny z nich bylo neočekávaně nízké množství protilátek, které by na zneškodnění koronaviru nestačilo, a u deseti nebylo možné přítomnost protilátek prokázat. Nízkou hladinu protilátek měli mladí lidé a koncentrace rostla s věkem.

"Odborníci, kteří pracují na vakcíně, by měli těmto případům věnovat zvláštní pozornost," říká vedoucí výzkumného týmu Chuang Ťing-che. Pokud koronavirus u některých pacientů nedokáže tvorbu protilátek vyvolat, nedokáže to ani jeho slabší varianta obsažená ve vakcíně, vysvětluje.

Riziko, že by se u lidí s nízkou hladinou protilátek mohlo onemocnění znovu rozvinout nebo že by se mohli opětovně nakazit, ale musí přezkoumat další studie, upozornili vědci. Také k tomu, aby se dalo říci, co přesně závěry studie znamenají pro kolektivní imunitu, bude potřeba více dat z dalších částí světa, říká Chuang Ťing-che.

Lidé ve věkové skupině 60-85 let vykazovali přibližně třikrát vyšší množství protilátek než pacienti ve skupině 15-39 let. Vědci zkoumali pouze pacienty s mírnými příznaky, protože ti, kteří byli na jednotkách intenzivní péče, mohli získat protilátky z darované krevní plazmy.

Protilátky jsou složité bílkoviny vytvářené imunitním systém. Dokážou rozpoznat a zneškodnit cizorodé antigeny, v tomto případě koronavirus. Koronavirové protilátky umí zachytit bodec na povrchu viru a zabránit mu v tom, aby se přichytil na lidské buňce a následně do ní pronikl.

Pacienti, u kterých nebyly protilátky rozpoznány, zřejmě porazili covid-19 jinými mechanismy imunitního systému, ovšem zatím není přesně jasné, jakými. Přitom onemocnění u nich přetrvávalo podobnou dobu jako u těch, kteří měli koncentraci protilátek vyšší.

Mnoho otázek ohledně koronaviru zůstává nezodpovězených, například jak se virus přenesl ze zvířat na člověka, proč někteří nakažení nemají příznaky nemoci a jak je možné, že u části pacientů, kteří se uzdraví, mohou testy přítomnost koronaviru znovu prokázat, připomíná South China Morning Post.

Čínský vládní poradce pro vědu Wang Čchen v pondělí uvedl, že je příliš brzy na to, aby Čína nad koronavirem vyhlásila vítězství, i když má nyní virus pod kontrolou. "V tuto chvíli nedokážeme říci, zda se z koronaviru stane něco jako sezónní chřipka, chronické onemocnění jako žloutenka typu B, nebo zda úplně vymizí podobně jako SARS," citovaly Wanga vládní noviny Science and Technology Daily.