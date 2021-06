NCOZ: Počet kybernetických útoků loni vzrostl téměř o čtvrtinu

Praha - Kybernetická kriminalita byla v loňském roce i nadále na vzestupu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenala v porovnání s rokem 2019 nárůst kybernetických útoků téměř o 25 procent. Pachatelé útoků na počítačové systémy zaměřili pozornost na zdravotnictví a několikrát napadli nemocniční zařízení, uvedla dnes centrála ve své výroční zprávě.

Oficiální statistiky o nárůstu počtu trestných činů spáchaných v kyberprostoru zdánlivě nesvědčí: uvádějí, že zatímco předloni jich NCOZ evidovala 8417, loni to bylo 8073. Centrála k tomu ale vysvětlila, že za poklesem čísel stojí změna hranice výše škody, která odlišuje trestný čin od přestupku. Ta se totiž od loňského října zvedla z 5000 na 10.000 korun, což ovlivnilo například statistiky on-line podvodů. Zatímco do konce předloňského srpna se pachatelé dopustili 5080 kybernetických činů, do konce loňského srpna jich bylo 5600.

Pachatelé sofistikovaných hackerských útoků, kteří útočí na nemocnice, postupují kombinovaně – v první fázi napadnou počítačový systém, ve druhé ho zašifrují. Při následném požadavku na výkupné téměř výhradně požadují provedení platby v kryptoměně bitcoin, napsala NCOZ.

"V případě vysoce sofistikovaných kybernetických útoků lze předpokládat, že se jedná o činnost hackerských skupin na značné profesionální úrovni, kdy velmi často hlavním cílem útočných aktivit jsou v prvé řadě ekonomicky silné státy a následně v dalších tzv. vlnách kybernetických útoků bývá zasažena i ČR," konstatovala centrála.

U organizovaných skupin lze podle NCOZ určitý podíl trestné činnosti přičíst i tzv. státním aktérům. "Motivace skupin organizovaného zločinu spojených se státem je obvykle jiná než kriminální zisk. Většinou se jedná o špionáž nebo průnik do systémů kritické informační infrastruktury," připomněla policie.

Nejtypičtějším prošetřovaným případem kybernetických útoků nicméně zůstává počínání pachatele, který překoná zabezpečení počítačového systému a získá přístup k údajům oběti, s nimiž může dál libovolně nakládat. Útočníci stále častěji napadají e-mailové účty, účty na sociálních sítích či účty internetového bankovnictví.

Další formou trestné činnosti je tzv. sniffing, kdy pachatel zachytává komunikaci v síti, a získává tak citlivé údaje. Děje se to často na nezabezpečených wi-fi připojeních, na zmanipulovaných e-mailových serverech a poslední dobou i napadením domácích routerů. Pachatelé se pak dostávají k citlivým údajům, jako jsou hesla, platební údaje či osobní, případně intimní obsah, který využívají k nátlaku na oběť.

Celkové počty registrovaných trestných činů spáchaných v kyberprostoru:

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trestné činy 1502 2195 3108 4348 5023 5344 5654 6815 8417 8073

Zdroj: NCOZ

Epidemie ukázala na rizika vyplývající z šíření dezinformací

Na rizika vyplývající ze šíření dezinformací a konspiračních teorií ukázala v loňském roce situace související s šířením nemoci covid-19. Potenciálu skupin lidí, kteří nesouhlasili s vládními opatřeními, by podle centrály mohla využít politická uskupení, která svůj program staví na polarizaci názorů.

Demonstrace proti vládním protikoronavirovým opatřením byly podle NCOZ typické tím, že se na nich prolínají dvě skupiny lidí - ti, na které vládní opatření skutečně dopadla, s těmi, kteří jsou ovlivněni konspiračními teoriemi a dezinformacemi.

Obě skupiny mají podle NCOZ protestní a mobilizační potenciál, kterého mohou využít politické skupiny a hnutí, jež svůj program staví na polarizaci názorů a postojů. "Tím se kromě jiného dostávají různé dezinformace a konspirační teorie do veřejného prostoru a dochází tím k jejich další legitimizaci," podotýká centrála ve výroční zprávě.

Centrála dodává, že alternativní média dlouhodobě vytvářejí potenciál k manipulaci s veřejným míněním, a to s cílem ovlivnit postoj veřejnosti k různě relevantním otázkám. "V kontextu plánovaných podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR roste potřeba dlouhodobě a systematicky vyhodnocovat, identifikovat a případně v rámci plnění úkolů Policie ČR i důsledně zpracovávat dezinformační kampaně," uzavírá NCOZ.

Oběti trestné činnosti mohly být loni kvůli pandemii zranitelnější

Některé oběti trestné činnosti mohly loni více podléhat nátlaku a manipulaci, a to v souvislosti s nejistotou a ekonomickými dopady epidemie covidu-19. NCOZ loni zahájila 89 nových trestních stíhání, což je o 21 více než předloni. Obžalob ale navrhla méně, konkrétně 65 oproti předloňským 91 návrhům. V trestním řízení centrála zajistila majetek ve výši 3,53 miliardy korun, tedy o 1,5 miliardy více než v roce 2019.

Mezi případy, které mohly souviset s nejistotou vyvolanou pandemií, zmínila NCOZ nejrůznější typy investičních podvodů nebo kauzy obchodování s lidmi, sexuálního zneužívání a organizování nelegální migrace. Loni také stoupl počet případů vyhrožování veřejně činným osobám a vyhrožování teroristickým útokem, kdy se do jednání pachatelů promítla frustrace z epidemických opatření.

Centrála dále napsala, že v loňské kriminalitě sehrála významnou roli daňová trestná činnost se škodami vůči veřejnému rozpočtu v řádech desítek milionů až několika miliard korun a také dotační podvody a podvody proti veřejnému zdravotnímu pojištění.

NCOZ loni započala 114 nových trestních řízení, z toho 43 procent případů odhalila vlastním pátráním. V rámci 89 zahájených stíhání obvinila 422 lidí a 28 firem. Předloni se nová stíhání týkala 296 lidí a 30 firem.

Pětašedesát loňských návrhů na podání obžaloby zahrnovalo 287 lidí a pět firem. Předloni chtěla centrála poslat k soudu 378 lidí a 12 firem.

Ke konci loňského roku měla NCOZ neuzavřených 285 spisů. Nejvíce z nich – 124 – se týkalo závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, 80 finanční kriminality, 47 organizovaného zločinu, 20 terorismu a extremismu a 14 kybernetické kriminality. Podle centrály svědčí počet rozpracovaných spisů o tom, že se jí daří kauzy zpracovávat rychleji a lépe než dříve. Na konci předloňského roku bylo neuzavřených spisů 320, o rok dříve 386 a předtím 422.

Majetek, který NCOZ zajistila v trestním řízení, tvoří 54 procent majetku celkově zajištěného policií a státním zastupitelstvím v loňském roce. "Chceme zločin zasáhnout tam, kde to pocítí, proto věnujeme velkou pozornost zjišťování majetkových hodnot v trestním řízení," podotkl k tomu ve zprávě šéf NCOZ Jiří Mazánek.

Mezi svými prioritami pro letošní rok zmínil Mazánek zpracování plánu postupu centrály v případě teroristického útoku, nastavení spolupráce s novým Úřadem evropského veřejného žalobce a zrychlení přechodu od dokumentace trestného činu k zahájení stíhání.

Loni pokračoval nárůst snahy zločinců z ciziny o legální usazení v ČR

V loňském roce pokračoval dlouhodobý nárůst snahy cizinců z kriminálního prostředí o to, aby se usadili na území České republiky prostřednictvím legálních pobytových oprávnění. Loni šlo zejména o lidi z ruskojazyčných komunit, zájem z jiných, například asijských komunit, spíše stagnoval.

Cizinci se o usazení na území Česka snaží hlavně prostřednictvím fiktivního naplnění některého z legálních pobytových důvodů, uvedla centrála. Může jít například o účelové manželství, nerealizované vysokoškolské studium či využití poskytovatele fiktivního zaměstnání. Další z možností je také nabytí občanství jiného státu Evropské unie, kde je jeho získání dostupnější. Jako příklad NCOZ uvedla maďarské nebo rumunské občanství.

Státní správa má podle výroční zprávy omezené možnosti, jak takovým lidem zamezit v pobytu v ČR. Ke zlepšení by podle NCOZ mohly vést změny legislativního rámce u pobytové problematiky a také intenzivnější výměna informací mezi pověřenými správními orgány a bezpečnostními složkami. Centrála se již na takové výměně informací podílí.

Organizovaný zločin se v Česku, stejně jako ve zbytku Evropské unie, zaměřuje na organizování nelegální migrace a obchodování s lidmi, uvádí dále výroční zpráva. Česká republika v tomto ohledu představuje zejména tranzitní území.

Z hlediska obchodování s lidmi je ČR cílovou i zdrojovou zemí. Na jedné straně kriminální organizace vábí do země zahraniční dělníky, na té druhé pak jiné struktury lákají české občany do zahraničí. Vykořisťování cizinců v Česku je podle NCOZ realizováno obvykle přes pracovní agentury, organizátoři trestné činnosti také často neodvádějí daně. Při nabízení dobře placené práce pro Čechy v zahraničí se pachatelé podle centrály zaměřují na oběti ze sociálně slabého prostředí, po příjezdu do cílové země je pak nutí k práci bez nároku na odměnu. Některé lidi také nutí k prostituci či uzavírání fiktivních sňatků.

NCOZ například stíhá sedm lidí, kteří vylákali nejméně 11 lidí do Velké Británie, kde je pak pod pohrůžkou násilí nutili pracovat, mimo jiné na ruční myčce automobilů. Těmto lidem také podle vyšetřovatelů zabavili sociální dávky a využívali je pro vlastní potřebu.

Počty případů organizovaného zločinu spojeného s násilím mají podle NCOZ klesající tendenci. Viditelné použití násilí je totiž zkušenými organizátory trestné činnosti považováno za nežádoucí, a dokonce může vést k odhalení jiných, skrytých zločinů. Loni také policisté z centrály zaznamenali pokles výskytu padělků peněz, naopak pokračovalo široké používání padělaných dokladů.

Česká republika je pro nadnárodní skupiny organizovaného zločinu i nadále strategickým místem pro budování klidového zázemí a také místem pro praní špinavých peněz pocházejících z trestné činnosti mimo území ČR. České území je také podle NCOZ využíváno k přelévání a investování finančních prostředků ovládaných subjekty, proti kterým byly vyhlášeny mezinárodní sankce.

Riziko infiltrace tohoto tzv. toxického kapitálu do mezinárodního bankovního systému prostřednictvím českých bank podle centrály dlouhodobě ohrožuje mezinárodní důvěryhodnost České republiky.