NBÚ dnes zahajuje kontrolu, jak Hrad ochraňuje utajované informace

Praha - Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) dnes zahájí kontrolu, jak Kancelář prezidenta republiky (KPR) dodržuje právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací. Kontroly NBÚ a ministerstva vnitra na Hradě doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor. V souvislosti se skartováním tajné zprávy o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích mají podle výboru prověřit dodržování požadavků na ochranu utajovaných informací na Hradě.

Kontrola NBÚ má podle plánů trvat dva až tři dny, doba se ale může změnit na základě konkrétních zjištění, sdělil ČTK bezpečnostní ředitel NBÚ Jaromír Kadlec. Kontroloři budou zjišťovat, jak KPR dodržuje právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací. "Při stanovení termínu zahájení kontrolní akce zohlednil NBÚ skutečnost, že nemůže narušit kontrolní akci aktuálně prováděnou ministerstvem vnitra na základě jiného zákona, ani šetření, které v KPR dle veřejně dostupných informací vedou organizační složky policie," dodal Kadlec.

Na skartování tajné informace na Hradě upozornily Radiožurnál a server Respekt.cz. Policisté podle nich na informaci o skartování materiálu narazili, když na Hradě zjišťovali, zda se s tajnou zprávou o Vrběticích neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky. KPR později potvrdila, že dokument skartovala. Odmítá ale, že by tím porušila předpisy. Sněmovní výbor se případem zabýval na začátku února, vrátit by se k němu měl ve čtvrtek. Podle některých jeho členů by skartace tajné zprávy mohla být posouzena jako přestupek.

Kontroloři z vnitra zahájili svou kontrolu v KPR před týdnem, aby prověřili správu dokumentů a spisů. Z podnětu Národního archivu posuzují dodržování zákona o archivnictví a předpisů souvisejících s agendou propůjčování státního vyznamenání prezidentem od roku 2019.

Kontrola agendy vyznamenání souvisí s případem údajné skartace dokumentu k vyznamenání předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Hrad původně v říjnu 2020 informoval, že Rychetský dostane Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Před rokem však od rozhodnutí ustoupil s tím, že Rychetský hlasováním o zrušení části volebního zákona Ústavním soudem v době předvolební kampaně poškodil ČR. Dokument Hrad nechtěl podle serveru iROZHLAS.cz poskytnout, naposledy s vysvětlením, že již neexistuje.