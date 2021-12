Navýšení platů učitelů o dvě procenta není podle školských asociací dostatečné

Praha - Navýšení platů pedagogů o dvě procenta místo tří, o němž dnes rozhodla vláda, nenaplnilo jejich očekávání. Podle dnešních vyjádření zástupců školských asociací pro ČTK není navýšení kvůli inflaci dostatečné. Podle školských odborů reálné příjmy učitelů klesnou o čtyři procenta, u nepedagogických pracovníků o šest procent.

"Deklarovaná priorita školství nové vlády dostala velkou trhlinu. Ještě ani nezačali a už zklamali. Učitelé nám volají, že jde o výsměch a podraz," uvedl v tiskové zprávě předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Podle místopředsedkyně svazu Markéty Seidlové vláda rozhodla nepromyšleně, ze dne na den, navzdory ujišťování, že tři procenta pro učitele zachová.

"S ohledem na inflaci to za dostatečně nepovažuji, s ohledem na stav státních financí je to ale asi maximum možného," uvedla k rozhodnutí vlády předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Doufá v to, že platy učitelů zůstanou na slíbených 130 procentech průměrné mzdy. Premiér Petr Fiala (ODS) po jednání vlády uvedl, že v případě pedagogů vláda přistoupila ke zvýšení mimo jiné proto, aby platy učitelů pod 130 procent průměrné mzdy neklesly.

Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček ocenil to, že k navýšení platů pedagogů dojde. "Nicméně opravdu jsme očekávali, že to budou zhruba tři a něco procenta," řekl České televizi. Připomněl, že dosavadní prohlášení politiků byla o tom, že učitelé dostanou přidáno a redukce se jich nedotkne. "Chápu, že státní rozpočet není v dobré kondici, ale nejsem si zcela jistý, že šetřit v téhleté oblasti je úplně správný krok," dodal.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po jednání vlády uvedl, že pedagogové jsou jedinou profesní skupinou, která nebojuje s koronavirovou epidemií v první linii, ale přidáno dostane. Zajíček podotkl, že učitelé se musejí vyrovnat s personálním zajištěním výuky i nároky na zvýšení testování žáků na koronavirus.

Vláda dnes rozhodla také o tom, že zdravotníkům se platy zvýší v příštím roce o šest procent. Platy pracovníků v sociálních službách a příslušníků ozbrojených složek stoupnou o 700 korun.