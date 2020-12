Návštěvy v domovech pro seniory se po měsících neobešly bez slz

Praha - Se slzami se dnes po poledni vítali v Domově pro seniory v Prostějově příbuzní s šestadevadesátiletou Františkou Lošťákovou. Babičku a maminku v jedné osobě neviděli už několik měsíců, od návštěvy je neodradilo ani nepříjemné vyšetření na koronavirus, které museli na místě absolvovat. Poté, co sestřička zahlásila negativní výsledek, otevřely se jim konečně dveře do společenské místnosti. Při prvním setkání plakaly obě strany, dojetí se však neubránil ani nahlížející personál.

"Babičku jsme už dlouho neviděli, má 96 let. Já jsem ji naposledy viděla na jaře, dědeček za ní chodil sám, nechtěli jsme ji vystavovat nebezpečí," řekla dnes ČTK Pavla Plevová ze Studence na Prostějovsku. Vyšetření testu na koronavirus zvládla s přehledem, ale s úsměvem řekla, že bylo hnusné. "Babičce neseme roládu, štrúdl, kompot a ovoce. Dárečky ještě nemáme, ještě se uvidíme," doplnila žena. Seniorku dovezl pracovník domova do místnosti, ve které byla umístěna i speciální antibakteriální lampa, na vozíčku a její dojetí bylo viditelné. Prostějovský domov pro seniory umožňuje příbuzným testování hned na místě. Zájem příbuzných je velký, jen na dnešek se rezervační systém zaplnil 12 návštěvami. "Příbuzní už volali předtím, psali e-maily. Návštěvy domov umožní vždy v sobotu a ve středu. Objednávkový systém jel od 04:00, termíny byly za chvíli pryč," řekl ČTK ředitel domova Zdeněk Libíček.

V řadě dalších domovů naopak rodiny na místě netestují. Domov Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova dveře návštěvám otevřel rovněž dnes od 13:00, musejí se však sami prokázat potvrzením o prodělaném koronaviru či negativním testem. "Netestujeme návštěvy, nemáme na to kapacity. V odpoledních hodinách tady mám jednu sestřičku a ta musí pečovat o seniory a ne testovat. Opravdu na to nemám lidi, abych to zařídila," řekla ČTK ředitelka domova Eva Machová. Také tam však zájem o návštěvy je. "Lidé jsou ale opatrní, spíše se ptají. Soukromě si to testování zařizovat nechtějí," doplnila ředitelka.

Testy neprovádí na místě ani Domov pro seniory v Kostelci na Hané na Prostějovsku, bezkontaktní setkání jim umožní příští týden v pondělí a ve čtvrtek bez testů takzvaně přes okno. "Klienti budou v místnosti uvnitř domova, kde bude otevřeno velké okno a rodina se s nimi bude moci setkat vzdáleně ze zahrady. Budou si moci popovídat, budou moci přivézt dárky. Ale nebude to klasická návštěva v domově, která je samozřejmě podmíněna určitými regulemi," řekl ČTK ředitel domova David Ševčík. "Pokud někdo přijde s negativním testem nebo s potvrzením, že byl již covid pozitivní, jsme schopni po předchozí domluvě schůzku zprostředkovat ve vyčleněných prostorách," dodal.

Ředitelé domovů pro seniory se shodují v tom, že adventní doba je pro seniory v domovech zvlášť náročná. Chybí jim především blízkost rodiny. "Téměř každý druhý senior má mobilní telefon a je s rodinou propojen. Máme navíc tablety i služební telefony. Vizualizaci jsme schopni zprostředkovat. To obětí je ale obětí," doplnila ředitelka pavlovického domova Eva Machová.