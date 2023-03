Návštěvnost skiareálů poznamenal vítr, vlekaři jsou přesto s víkendem spokojení

Praha - Víkendovou návštěvnost českých lyžařských středisek negativně ovlivnilo sobotní větrné počasí. Slunečná neděle ale do hor vylákala více zájemců o lyžování, takže víkend jako celek hodnotí provozovatelé skiareálů převážně pozitivně. Na vlekaře příští týden čeká poslední turnus jarních prázdnin. Někteří z nich uvažují, že po něm ukončí provoz svých středisek, jiní je chtějí udržet v chodu alespoň do konce března. Vyplývá to z dnešních zjištění krajských zpravodajů ČTK.

Návštěvnost hlavních lyžařských středisek na východě Čech byla tento víkend průměrná. Do Krkonoš a Orlických hor přijelo méně lyžařů o prvním víkendovém dni, kdy bylo horší počasí. "Zatímco v sobotu bylo velmi větrno a sněžilo, v neděli bylo nádherné slunečné počasí, které si lyžaři užili na čerstvém sněhu," zhodnotila návštěvnost mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Podobnou zkušenost udělal i Tomáš Drápal z resortu Dolní Morava na Orlickoústecku. "V sobotu byla návštěvnost necelých 900 lyžařů, zatímco dnes jsme už na 2000," řekl ČTK v neděli odpoledne.

Ve třech největších skiareálech Jizerských hor v sobotu lyžovalo zhruba 1500 lidí a kvůli silnému větru byl dočasně zastavený provoz obou lanovek na Tanvaldském Špičáku. Dnes na Špičáku, na Severáku a ve skiareálu v Bedřichově lyžovalo zhruba 4000 lidí, podmínky byly ideální. "Dneska to bylo špičkové, se vším všudy," uvedl za střediska Pavel Bažant.

Více lidí s lyžemi dorazilo v neděli také na Ještěd. "Zájem byl velký, měli jsme asi 1200 lyžařů," pochvaloval si ředitel skiareálu Jakub Hanuš. Spokojený byl ale i s větrnou sobotou, kdy včetně večerního lyžování přišlo kolem 1000 lidí. Víkend proto hodnotí dobře a nyní vyhlíží nový závěrečný týden jarních prázdnin. "Věříme, že tu oblevu, co se blíží, tak přečkáme, a nejspíš 19. března zakončíme sezonu," uvažuje Hanuš.

Spokojení jsou s uplynulým víkendem i provozovatelé některých středisek v Ústeckém kraji. Podle Jindřicha Holingera za skiareálu Telnice u Ústí nad Labem byla návštěvnost slušná a odpovídala konci sezony. Středisko zůstane v každodenním provozu i příští týden. "Pojedeme do neděle a pak uvidíme," řekl Holinger ČTK.

Alespoň do konce měsíce by chtěla udržet své středisko v chodu provozovatelka areálu Novako na Božím Daru v Krušných horách Svatava Nováková. Nedělní nával podle ní ukazuje, že o lyžování je mezi lidmi ještě velký zájem. "Předpokládáme, že bychom jezdili do konce března každý den a pak bychom to ještě chtěli spustit na velikonoční víkend," plánuje.

Zájemci o lyžování o tomto víkendu vyrazili i do lyžařských areálů v moravskoslezské části Beskyd. "V sobotu hodně foukalo. Chvílemi byla situace poměrně dramatická," popsal provozovatel areálu v Bílé na Frýdecko-Místecku Jaroslav Vrzgula. Dodal, že naopak dnes bylo počasí za odměnu. V Bílé je na sjezdovkách v průměru ještě okolo 30 centimetrů sněhu. Vrzgula doufá, že se mu provoz podaří udržet alespoň do prvního dubnového víkendu.

V průměru jako solidní zhodnotil tento víkend zástupce střediska v Branné na Šumpersku Rostislav Procházka. Také on poukázal na podstatný rozdíl mezi dvojicí víkendových dní. V sobotu bylo větrno a sněžilo, napadlo deset až 15 centimetrů sněhu. "Nějací lidé ale lyžovali i v sobotu, dnes je krásně a návštěvnost je vyšší, takže se to srovnalo," uvedl.

Většina zástupců ski areálů v Jeseníkách chce provoz ve středicích udržet do konce března. Růst návštěvnosti očekávají ještě příští týden v souvislosti s brněnskými prázdninami.