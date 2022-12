Návštěvnost obchodních center je podle CBRE o 10 pct nižší než v roce 2019

Praha - Návštěvnost českých obchodních center byla za letošní tři čtvrtletí o desetinu nižší než v roce 2019. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti CBRE, která poskytuje realitní a investiční služby. Zprávu má ČTK k dispozici. Obraty obchodníků byly proti poslednímu předcovidovému roku naopak o desetinu vyšší, vliv na to měla i inflace. Vánoční sezona by letos měla být úspěšná, řekl ČTK předseda Asociace nákupních center ČR (ANCČR) Jan Kubíček.

"Přestože se návštěvnost a v ještě větší míře maloobchodní tržby z pandemie postupně zotavují, trh bude v následujících měsících nucen bojovat s novými výzvami, které souvisí především s vysokou mírou inflace a růstem provozních nákladů," řekl vedoucí retail sektoru a týmu maloobchodních pronájmů v CBRE Jan Janáček. Mění se i struktura zákazníků obchodních center. Vzhledem k častější práci z domova ubylo ve větších městech dojíždějících do zaměstnání, plyne ze zprávy. Příliv uprchlíků z Ukrajiny měl naopak na vývoj tržeb pozitivní vliv. Výstavba nových obchodních center bude i v roce 2023 omezená, dokončit by se příští rok mělo OC Smíchov City o ploše 6300 metrů čtverečních, uvedla CBRE.

Tržby obchodních center jsou od druhého kvartálu nadprůměrné, řekl ČTK Kubíček. "Například v květnu byl 23procentní nárůst tržeb oproti předcovidovému roku, následně jsme se od léta do září pohybovali mezi 12 až 15 procenty nad rokem 2019," uvedl. Návštěvnost nákupních center byla roku 2019 dosud nejvyšší, dodal.

OC Palladium od ledna do listopadu letošního roku navštívilo asi 12 milionů zákazníků, což je meziroční nárůst o 70 procent. Druhý prosincový týden byl co do návštěvnosti srovnatelný se stejným obdobím v roce 2019, proti loňsku pak o polovinu vyšší. V současné době do Palladia zavítá více než 50.000 lidí denně, řekl ČTK mluvčí Milan Rumler. Tržby zde obchodníkům od ledna do října tohoto roku meziročně narostly o téměř 90 procent. "Zákazníci více reagují na mimořádné a výhodné nabídky a na sezonní slevy," dodal Rumler. Nákupní centrum podle něj letos méně navštěvují turisté z Asie, USA a Ruska, přibylo naopak Němců a Čechů.

To, že se návštěvnost obchodních center blíží k předcovidové úrovni, ČTK potvrdila i ředitelka Fashion Arena Prague Outlet Lenka Čapková. Úbytek zákazníků v důsledku rostoucí inflace zatím nepociťují. "Protože podstatou outletu je nabízet zákazníkům zboží z předešlých kolekcí za nižší cenu, daří se nám vždy i v horších časech, kdy je český zákazník ještě citlivější na cenu," řekla Čapková. Na růst tržeb má podle ní vliv i fakt, že obchodníci mají dostatek skladových zásob.

Tržby e-shopů jsou naopak nižší než v době koronavirové pandemie, vyplývá ze zprávy CBRE. I tak se Česko řadí k evropským státům s nejvyšším podílem e-commerce na maloobchodních tržbách, v současné době činí asi 17 procent. "Pro mnoho velkých hráčů bude předvánoční období klíčové a budou se snažit vyprodat nadměrné skladové zásoby, které mají tito obchodníci dlouhodobě problém prodat," řekl ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba.