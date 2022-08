Návštěvnost kin v ČR za první polovinu roku 2022 ovládla komedie Vyšehrad: Fylm

Praha - Žebříček návštěvnosti kin v ČR za letošní první pololetí ovládla komedie Vyšehrad: Fylm, která navazuje na internetový seriál z roku 2016 s Jakubem Štáfkem hlavní v roli. Příběh o bláznivých eskapádách problematického fotbalisty Laviho za čtyři měsíce od premiéry vydělal 105,5 milionu korun a zaznamenala 631.000 diváků. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů (UFD).

Druhým divácky nejúspěšnějším filmem je zatím Top Gun: Maverick, který navštívilo přes 594.000 lidí. Snímek s Tomem Cruisem měl přibližně o čtyři miliony korun vyšší tržby než Vyšehrad: Fylm, protože vstupenky na americké filmy bývají dražší a je potřeba započítat i navýšené vstupné do pražského kina IMAX.

Návštěvnost kin se po dvou letech ovlivněných protipandemickými opatřeními opět zvyšuje. V roce 2019 přišlo do kin 18,3 milionu diváků, v covidových letech jejich počet klesl na 6,4 milionu a 7,1 milionu. Způsobila to skutečnost, že v roce 2020 kvůli pandemii covidu-19 kina nehrála od 13. března do 10. května a od 12. října až do konce roku. Loni vinou pandemie kina nehrála od začátku roku do 23. května a následně se promítalo omezeně podle vyhlášených hygienických podmínek.

Divácky nejúspěšnější film roku 2021, komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel, vidělo přes 600.000 lidí. Tento počet již Vyšehrad: Fylm letos překonal, a stále se promítá. "Je to vlastně pohádka pro dospělé založená na skutečných událostech, ale to, co vyprávíme my, je slabý odvar toho, co se ve skutečnosti skutečně děje. Je to nekompromisní a provokativní formát, který si nebere servítky a má čistě jeden účel, a to bavit lidi," uvedl herec Štáfek, který se postavil tentokrát také za kameru jako režisér spolu s Martinem Koppem.

České filmy jsou stále u tuzemského publika oblíbené. V aktuálním žebříčku tržeb a návštěvnosti českých kin je v první dvacítce téměř desítka tuzemských děl. Na 19. místě je Zátopek režiséra Davida Ondříčka, který letos proměnil osm ze třinácti nominací na cenu Český lev. Film s rozpočtem 122 milionů korun promítají již 49 týdnů a za tu dobu na něj dorazilo přes 453.000 diváků, kteří v kinech za vstupenky utratili téměř 64 milionů korun. Akademici už dříve snímek Zátopek nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.

Nejnavštěvovanější filmy v 1. pololetí 2022:

Pořadí Název Počet diváků Tržby Země vzniku 1. Vyšehrad: Fylm 630.830 105,502.690 Česko 2. Top Gun: Maverick 594.175 109,905.316 USA 3. Mimoni 2: Padouch přichází 409.487 66,487.216 USA 4. Tajemství staré bambitky 2 403.898 53,626.295 Česko 5. Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 371.201 64,573.632 USA 6. Thor: Láska jako hrom 368.560 65,734.592 USA 7. Ježek Sonic 2 336.596 51,847.741 USA 8. Jurský svět: Nadvláda 296.443 52,658.561 USA 9. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 270.145 47,225.939 USA

Zdroj: UFD

jir rdo