Návštěvnost hřebenů Krkonoš byla loni nejvyšší za posledních deset let

Vrchlabí (Trutnovsko) - Návštěvnost vrcholových partií Krkonošského národního parku (KRNAP) byla v loňské letní sezoně rekordní, nejvyšší za posledních deset let. ČTK to řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Návštěvnost hřebenů Krkonoš v období od července do října vzrostla na 1,004 milionu průchodů z 0,957 milionu ve stejné době v roce 2020, vyplynulo z dat automatických sčítačů turistů, kterými Správa KRNAP od roku 2012 monitoruje návštěvnost hor.

"Údaje z loňska potvrzují trend stále se zvyšující návštěvnosti vrcholových a zároveň nejohroženějších partií Krkonoš," řekl ČTK Drahný.

V roce 2019 v období července až října sčítače na hřebenech Krkonoš u turistů a cyklistů zaznamenaly 859.575 průchodů a v roce 2018 za stejné období 866.553 průchodů.

Zatímco loňské letní prázdniny nedosáhly v návštěvnosti extrémních hodnot z roku 2020, závěr sezony, září a říjen, byl rekordní. Loňská podzimní návštěvnost byla v celé historii sledování, tedy od roku 2012, nejvyšší. "I v uplynulém roce 2021 se potvrdily hlavní aktuální trendy v návštěvnosti KRNAP, které spočívají zejména v rostoucí oblibě návštěvy Krkonoš v závěru sezony, v září a říjnu, čímž dochází k jejímu prodlužování," řekl ČTK Drahný.

Na rekordní podzimní návštěvnosti se podle něj podílelo také celkem teplé počasí bez výrazných dlouhodobých srážek. "To se projevilo zejména o víkendech, kdy jsme na řadě míst zaznamenali nejvyšší intenzitu pohybů osob za celý sledovaný rok," uvedl Drahný. Nejfrekventovanějším dnem celé sezony byla neděle 26. září.

Rekordních hodnot dosahovala i návštěvnost vrcholu a celého masivu Sněžky. Správa KRNAP proto také loni přijala opatření, aby zabránila ničení cenných ekosystémů. Například na vrcholu Sněžky instalovala před letní sezonou sítě oddělující návštěvnický prostor od míst, kde nemají turisté co dělat.

"Sněžka přilákala ještě více osob než v roce 2020, a to zejména ve druhé polovině letní sezony, v období srpna až října. V nejfrekventovanější dny směřovalo na vrchol Sněžky i více než 10.000 pěších turistů za den. Je důležité upozornit, že data automatických sčítačů poskytují informace o počtech detekovaných průchodů, ale skutečný počet průchozích turistů je na většině lokalit ještě vyšší,“ uvedl Drahný. Mezi další nejnavštěvovanější lokality patří okolí Labské boudy a Pramen Labe, Památník obětem hor či Úpské rašeliniště.

Dalším specifikem v chování návštěvníků ve vrcholových partiích národního parku, které vyplývá z dat automatických sčítačů, je rostoucí obliba večerních a nočních návštěv hřebenů hor. "Kromě vysokého počtu pěších návštěvníků jsme v uplynulém roce zaznamenali vysoký počet cyklistů, zvláště na elektrokolech," uvedl Drahný.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. KRNAP vznikl v roce 1963 a společně s polským parkem tvoří největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.