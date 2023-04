Návrhy MF na úpravu DPH nejsou konečné, koalice o nich bude nyní jednat

Praha - Návrhy ministerstva financí (MF) sloučit snížené sazby DPH na 14 procent a přesunutí některých položek ze snížené sazby do základní 21procentní, jak v pondělí prezentovala Česká televize (ČT), nejsou konečné. Resort pouze zpracoval výpočty, co by znamenaly změny položek u DPH, návrh případných změn teprve vzejde z debaty koaličních stran, řekl novinářům dnes odpoledne ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Koalice by se podle něho měla na způsobu konsolidace rozpočtu dohodnout nejpozději v prvním týdnu v květnu a Sněmovna by o něm měla začít jednat v červnu. Hnutí STAN přitom do koaličních jednání půjde s návrhem zachovat tři sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Ke třem sazbám se kloní také lidovci, Piráti pak nepodporují zvýšení spodní sazby na 14 procent. Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér Petr Fiala (ODS) jménem vlády zhruba za měsíc. Opozice návrhy kritizuje.

ČT v pondělí uvedla, že podle návrhu MF by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb. Podle ČT by se to týkalo například ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, točeného piva, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také sportovních a kulturních akcí. Úprava by podle ČT zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun.

MF se dnes ráno ke konkrétním úpravám DPH před finální koaliční dohodou nechtělo vyjadřovat. Stanjura (ODS) obecně uvedl, že ve snížené sazbě DPH by měly být položky s nezpochybnitelným sociálním a zdravotním významem. Odpoledne však sdělil, že MF pouze zpracovalo výpočty, co by znamenaly pro státní rozpočet změny jednotlivých položek DPH. Změny vycházejí z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) a z následných jednání pracovních koaličních skupin. Podle MF je hlavním důvodem pro sloučení snížených sazeb DPH zjednodušení systému, a tím omezení příležitostí k daňové optimalizaci. "Rozpočtově mírně pozitivní pro státní rozpočet ve výši jednotek miliard korun by byla právě společná snížená sazba ve výši 14 procent. Rozpočtově významněji pozitivní ve výši nízkých desítek miliard korun by naopak byly přesuny jednotlivých položek mezi sníženou a základní sazbou," sdělilo ČTK ministerstvo.

Úprava DPH je nyní spolu s dalšími návrhy na konsolidaci rozpočtu podkladovým materiálem pro lídry koaličních stran, kteří se dohodnou na konečné podobě konsolidačního balíčku. Fiala v dnešním tiskovém prohlášení uvedl, že konečný návrh oznámí zhruba za měsíc, do té doby podle něj nelze žádné pracovní materiály pokládat za relevantní. "Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení," uvedl. Podle odpoledního vyjádření Stanjury by se měla koalice na způsobu konsolidace rozpočtu dohodnout nejpozději v prvním týdnu v květnu, Sněmovna by o něm měla začít jednat v červnu, dodal.

Předseda Starostů Vít Rakušan ČTK napsal, že hnutí jde do koaličních jednání s vlastními návrhy opatření. "Obsahují mimo jiné zachování tří sazeb DPH. V nejnižší sazbě chceme základní potraviny a základní sociální a zdravotní komodity - tedy i vodné, stočné a energie," uvedl. Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný zdůraznil, že všechny položky vládních úsporných plánů je nutné probírat dohromady, nikoliv z nich vytrhávat jednotlivosti do veřejné debaty. "My se dlouhodobě kloníme spíše k zachování třech sazeb, kde v té nejnižší by měly být výhradně položky sociálně či zdravotně citlivé. Vodné a stočné či teplo v sazbě nejvyšší vnímáme jako velmi problematické," sdělil ČTK Výborný.

Piráti podle předsedy strany Ivana Bartoše předložili v koalici návrhy na ozdravení rozpočtu, které by přinesly až 140 miliard ročně a nezatížily zbytečně domácnosti, ani živnostníky. "Zvýšení spodní sazby DPH na 14 procent za Piráty nepodporujeme. Nesouhlasíme ani s přesuny vodného a stočného či tepla do vyšší sazby DPH, protože ceny energií jsou už nyní vysoké a rozhodně nechceme ještě více zbytečně zatěžovat domácnosti či rodiny s malými dětmi, na které aktuální krize dopadá nejvíce," uvedl. Diskutovat chtějí Piráti také o ubytovacích službách, kde by přesun do vyšší sazby dopadl třeba i na studenty na kolejích.

TOP 09 souhlasí s redukcí počtu sazeb na dvě. "Nicméně chceme diskutovat jak výši sazeb, tak rozdělení konkrétních položek mezi tyto sazby. Například knihy by za nás jednoznačně měly být v nižší sazbě," napsala ČTK předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Stanjura novinářům řekl, že ODS teprve stranické stanovisko k úpravě DPH sestaví.

Opoziční hnutí ANO a SPD návrhy dvou sazeb DPH kritizují. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je potřeba hledat úspory zejména ve výdajích státního rozpočtu. Vláda potvrzuje, že nemá žádnou vizi, a testuje, co lidé snesou, míní první místopředseda ANO Karel Havlíček. Podle bývalé šéfky státní kasy Aleny Schillerové (ANO) se jedná o nejhůře zvolenou cestu, která podpoří inflaci a poškodí nejzranitelnější.

Podle analytiků by prezentované úpravy DPH mohly zvýšit inflaci o půl až jeden procentní bod. Zvýšení inkasa daně o 24 miliard korun, jak uvedla ČT, nechtěli komentovat bez přesné znalosti toho, jakých položek by se přesuny týkaly. Svaz průmyslu se staví proti zvyšování daňové zátěže, uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek. Navýšení sazeb DPH zvýší v daném roce míru inflace, dodal také.

Výsledný konsolidační balíček by měl od roku 2024 snížit strukturální deficit, tedy výsledek hospodaření státu po očištění o hospodářský cyklus, nejméně o jedno procento HDP, což odpovídá 70 miliardám korun. Strukturální deficit byl loni podle ministerstva financí 2,6 procenta HDP. Celkový schodek rozpočtu 360,4 miliardy korun odpovídal 3,6 procenta HDP. NERV upozorňuje, že strukturální deficit je v současné výši neudržitelný.