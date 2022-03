Navrhované zpřísnění poskytování dávek v nouzi ve Sněmovně narazilo

Praha - Zpřísnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, jak je navrhla skupina poslanců opozičních hnutí SPD a ANO, ve Sněmovně narazilo už v dnešním úvodním kole. Dolní komora vrátila předlohu z podnětu Jana Bureše (ODS) autorům k dopracování, což se obecně chápe jako mírnější forma zamítnutí. Změny měly podle předkladatelů mimo jiné zvýšit adresnost vyplácení příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení a omezit neoprávněné vyplácení dávek. Úspory odhadli na půl miliardy až miliardu korun ročně. Podle kritiků z koaličních řad by ale novela k zamýšleným cílům nevedla.

"Situace ve vyloučených lokalitách se neustále zhoršuje a je alarmující," uvedla za předkladatele Lucie Šafránková (SPD). Podle Renaty Oulehlové (ANO) a Jaroslava Foldyny (SPD) už není čas přijetí změn odkládat. Naopak podle Bureše už předloha, po ruské invazi na Ukrajinu, neodpovídá současným výzvám. Z vystoupení ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vyplynulo, že kabinet chce připravit vlastní úpravu vyplácení dávek v hmotné nouzi. Obvinil hnutí ANO, že za osm let jeho vládního angažmá v této věci nic neudělalo.

Sněmovna opoziční novelu rozjednala už na minulé schůzi. Pirátská místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová tehdy uvedla, že by úpravy pomohly obchodníkům z chudobou a udržovaly by chudší obyvatele v takzvané šedé ekonomice. Podle Pavly Golasowské (KDU-ČSL) by předloha přinesla zátěž úřadů předpokládanými kontrolami a problém vyloučených lokalit by nevyřešila.

Zastánci zpřísnění zdůrazňovali, že podporu by měli dostávat jen lidé, kteří se dočasně ocitli v hmotné nouzi a snaží se z této situace sami dostat, senioři a zdravotně postižení lidé. "Návrh neohrozí žádného slušného a poctivého člověka, který potřebuje od státu pomoc," uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

Poslanecká novela o hmotné nouzi mimo jiné předpokládala, že doplatky na bydlení by se už nevyplácely do prostor, které nevyhovují pro bydlení. Standardy by byly zakotveny přímo v zákoně. Z hmotné nouze měli být podle předlohy lidé vyloučeni například v případě vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání kvůli porušení režimu dočasné neschopnosti. O dávky by přišli také rodiče, kteří neposílají svého potomka do posledního ročníku mateřské školy. V některých případech by se zpřísnil výpočet výše doplatku na bydlení.

Předloha měla na druhou stranu například zvýšit zvýhodnění zápočtu důchodu při posuzování nároku na dávky a na jejich výši. Při výpočtech se také neměly vůbec započítávat příjmy studujících z praxe, případně částky, které rodič pošle na dítě nad rámec soudem stanoveného výživného.

Prakticky totožnou poslaneckou novelu projednávala Sněmovna už v minulém volebním období. Kritizovali ji zejména Piráti. Tvrdili, že změny mohou poškodit desítky tisíc lidí včetně seniorů nebo zdravotně postižených. Dolní komora schvalování předlohy do voleb nedokončila.