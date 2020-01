Návrhář Gaultier se rozloučil se světem vysoké krejčoviny

Paříž - Slavný francouzský návrhář Jean Paul Gaultier se spektakulární módní přehlídkou na jevišti pařížského divadla Châtelet rozloučil se světem vysoké krejčoviny. Sedmašedesátiletý tvůrce předem ohlásil, že středeční přehlídka bude jeho poslední, a koncipoval ji proto částečně jako retrospektivu ikonických modelů vzniklých během jeho půlstoletí trvající kariéry v módním byznysu. Jeho sbohem si nenechala ujít řada slavných osobností včetně šéfredaktorky časopisu Vogue Anny Wintourové, herečky Fanny Ardantové, bývalé první dámy Carly Bruniové či modelek Evy Herzigové a Laetitie Castaové.

Gaultierova rozlučka byla vrcholem dnes končícího pařížského týdne módy a koncentrace známých tváří v hledišti i na přehlídkovém mole byla dokladem toho, o jak významnou událost šlo. Ačkoli přehlídka začala pohřební scénou, pokračovala dál v rozjařeném muzikálovém duchu. Modelky defilovaly například během písní Back to Black a Church of the Poison Mind, které naživo zazpíval Boy George.

Návrhář show pojal jako pohled do své tvůrčí historie, a tak se na scéně objevily jeho nejslavnější modely včetně námořnických obleků, korzetů nebo extravagantních svatebních šatů. Předváděly je jeho oblíbené modelky jako Bella Hadidová, Coco Rocha a Karlie Klossová, ale i múzy ze dřívějších dob jeho kariéry jako herečky Fanny Ardantová, Estelle Lefébureová a Rossy de Palmaová. Potlesk sklidila i hvězda burlesky a striptýzu Dita Von Teese.

Už minulý týden Gaultier své příznivce ujišťoval, že ačkoli se dál nebude podílet na kolotoči módních přehlídek haute couture, jeho tvůrčí činnost zdaleka nekončí. "Na stole je nový projekt, s nímž jsem přišel a který bude brzy odhalen," tvrdí návrhář, detaily ovšem zatím zveřejňovat nechce.

Gaultier platil za jednu z největších ikon módního světa, strhával na sebe pozornost svými provokativními modely a snažil se nabourávat stereotypy. I lidé, kteří módu nesledují, zřejmě znají jeho pánské obleky se sukněmi nebo korzet se špičatou podprsenkou, který nosívala na koncertech zpěvačka Madonna. Kromě ní si jeho práci oblíbily i další hudební hvězdy včetně Rihanny, Marylina Mansona či Lady Gaga.

Gaultier, označovaný svého času za enfant terrible francouzské módy, začal kariéru u Pierra Cardina na začátku 70. let a už v roce 1976 představil svou první samostatnou kolekci. Sám 97letý Cardin ve středu poslední přehlídku svého někdejšího žáka rovněž osobně sledoval.