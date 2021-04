Návrh stavebního zákona bude čelit snaze o zamítnutí

Praha - Nový stavební zákon míří ve Sněmovně po dnešku do závěrečného čtení. Poslanci k němu vznesli desítky pozměňovacích návrhů. Rozhodnou o nich společně s celým zákonem zřejmě na následující schůzi, která začne v dubnu. Čelit bude návrhu na zamítnutí, který vznesli Piráti. K stavebnímu zákonu dnes jednotliví poslanci vznesli na osm desítek pozměňovacích návrhů.

Sněmovna už dříve rozhodla o tom, že základem pro projednávání nebude původní vládní návrh, ale komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru, který chce zavést čistě státní model stavební správy. Úřady by i si úředníky přešly pod stát. Vláda naproti tomu navrhla hybridní model, který vzešel z loňské dohody ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se Svazem měst a obcí ČR. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí.

Návrh na zamítnutí vznesl poslanec Pirátů Lukáš Černohorský. Poznamenal jen, že se nedomnívá, že by se dal vládní návrh nějak opravit.

Podle návrhu hospodářského výboru by stál v čele stavební správy Nejvyšší stavební úřad jako ústřední správní úřad s celostátní působností, nepodřízený žádnému ministerstvu, který by zajišťoval kromě rozhodovací praxe také personální ekonomický majetkový provoz státní stavební správy a elektronizaci stavební agendy. Kromě něj by soustavu tvořil specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady.

Krajské stavební úřady by mohly zřizovat územní pracoviště. Stavební úřady by podle ministryně Dostálové mohly zůstat tam, kde jsou dnes, a byla by to územní pracoviště krajského stavebního úřadu. Ministryně dnes před poslanci řekla, že vede řadu jednání se starosty, aby úřady mohly dál fungovat ve svých dosavadních prostorách. Již dříve uvedla, že úředníci by si mohli vzájemně pomáhat na těch úřadech, kde by se sešlo víc záměrů.

Řade opozičních poslanců se návrh na čistou státní stavební správu nezamlouvá. Kritizují například to, že jde proti loňské dohodě ministerstva pro místní rozvoj se Svazem měst a obcí. Tvrdí také, že se tak vzdálí stavební úřady občanům. Například podle Věry Kovářové (STAN) se takto zruší 400 obecních úřadů. Proto v různých variantách navrhuje, aby stavební úřady v obcích nařídil přímo zákon podle stanovených kritérií a nezůstalo to na uvážení Nejvyššího stavebního úřadu.

Dostálová poslancům v reakci na jejich výtky mimo jiné řekla, že obec bude účastníkem stavebního řízení vždy. Ujistila, že žádní noví úředníci do systému vstupovat nebudou, nebudou se stěhovat na jiný úřad a po úřadech obíhat budou data místo lidí.

Sociální demokrat Petr Dolínek chce do stavebního zákona vložit mimo jiné ustanovení týkající se takzvané modrozelené infrastruktury. Tou se mají rozumět stavby, zařízení nebo opatření, které slouží k hospodaření se srážkovými vodami, k jejich odvodu a k omezování dopadů oteplování a sucha, a které mohou sloužit i jako ochrana před povodněmi a záplavami . Může jít také o vegetační a vodní prvky umístěné v souvislosti se záměrem na pozemku nebo stavbě,

Obdobný návrh předložila přímo ministryně Dostálová ve spolupráci s Dolínkem a Leo Luzarem (KSČM) . Do zákona má zavést pojem zelená infrastruktura. Má být výslovně uvedena jako systém, který řeší územně plánovací dokumentace.

Jan Richter z ANO chce mezi jednoduché stavby zařadit stání pro obytné automobily a obytné přívěsy. Má to podle něj sloužit podpoře cestovního ruchu.

Nad všemi návrhy zasedne ještě jednou hospodářský výbor, aby k nim vydal svoje doporučení.