Praha - Sněmovna pravděpodobně schválí návrh ANO a Pirátů, jenž snižuje na dvě pětiny mzdu placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády. Sněmovní výbor pro veřejnou správu dnes nedoporučil plénu zamítnutí předlohy, jak prosazují občanští demokraté. Dolní komora bude o novele hlasovat zřejmě na březnové schůzi.

Pro doporučení, aby Sněmovna návrh skupiny poslanců ANO a Pirátů zamítla, hlasovalo pět z 20 přítomných členů. Zamítnutí podpořili poslanci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Kritici mluví v souvislosti s předlohou o pokrytectví a o tom, že voliči vědí, jaké funkce kandidáti do voleb zastávají. Poukazují také na to, že někteří zákonodárci souběžně působí ve svých původních zaměstnáních, přičemž v takovém případě by se jim mzda nekrátila.

Správní výbor nepodpořil žádný z poslaneckých pozměňovacích návrhů, jak je podali Piráti a SPD Tomia Okamury. Sněmovna by tak neměla schválit úpravu SPD, podle níž by placení obecní, městští a krajští zastupitelé nepobírali za tyto funkce, pokud jsou zákonodárci nebo členy vlády, vůbec nic.

Piráti zřejmě neprosadí krácení odměn placených členů obecního zastupitelstva, pokud zároveň zastávají placené funkce v krajském zastupitelstvu. Dolní komora by neměla podle doporučení výboru kývnout ani na jejich návrh, aby poslanec nebo senátor nemohl pobírat odměny za členství v dozorčích, kontrolních a řídících orgánech krajských, městských a obecních firem a komunální a krajští politici nemohli dostávat peníze za členství v obdobných orgánech státních společností. Správní výbor nepodpořil ani další úpravu Pirátů, podle níž by se na prezidenta vztahoval zákon o střetu zájmů.

Piráti tyto návrhy předložili už dříve v samostatné novele. Sněmovna ji vrátila předkladatelům k dopracování, což je obecně vnímáno jako měkčí forma zamítnutí.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39.000 korun do 111.300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117.200 a 128.900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82.400 korun.