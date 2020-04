Návrh: Příspěvek na kurzarbeit při poklesu tržeb aspoň o 30 pct

Praha - Chystaný další příspěvek na kurzarbeit z programu Antivirus by mohl být pro firmy, kterým poklesly tržby nejméně o 30 procent. Na svém facebookovém profilu to zveřejnila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Vláda by dnes měla jednat o případném rozšíření dosavadní kurzarbeitové podpory. Nový "režim C" by měl být nejspíš pro podniky, které i přes omezení dál fungují.

Program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd pro firmy, na které dopadla nařízená omezení. V režimu A stát zpětně zaměstnavatelům dorovnává 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě a z uzavřených provozů do 39.000 korun, v režimu B je to 60 procent při výpadku pracovníků či surovin či při snížení poptávky do 29.000 korun. Částky se stanovují ze superhrubé mzdy. Peníze od státu by podniky měly mít možnost získat za období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce května.

Maláčová zveřejnila, že Antivirus C představuje "pomoc firmám, kterým klesly tržby o nejméně 30 procent". Další podrobnosti neuvedla. Není tedy jasné, za jaké období by pokles byl a kolik, za jakých podmínek a jak dlouho by stát žadatelům přispěl.

Ministryně v pondělí po jednání vlády uvedla, že zatímco první dva příspěvky mají zmírnit potíže kvůli "vypnutí ekonomiky", třetí má podpořit nastartování hospodářství. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) před měsícem řekl, že by to měl být "určitý motivační bonus" z hrubé mzdy a řídit by se mohl podle "poklesu buď výnosu, nebo produkce". Před třemi týdny pak oznámil, že shoda resortů práce a průmyslu na modelu je a program se má spustit od 1. května.

Vláda by o této třetí podpoře měla jednat dnes. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí řekla, že stát musí firmy začít podporovat, aby znovu fungovaly, vyráběly a nebyly motivovány nechávat pracovníky doma. Maláčová už dřív uvedla, že podle záměru Evropské komise by se na kurzarbeitovou podporu daly využít nespotřebované peníze z EU.

Zástupci zaměstnavatelů požadují, aby se v Česku zavedl dlouhodobý kurzarbeit, který by se využíval v krizi. Vicepremiér Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj už dřív uvedl, že by měl být podle německého vzoru. Aby firmy nepropouštěly, zkracují pracovní dobu. Lidem v Německu při této takzvané částečné nezaměstnanosti výdělek pak doplácí stát, poskytuje jim vyrovnávací příspěvek. Tuto podporu dává v podnicích, kde výpadek práce postihl nejméně desetinu pracovníků, popsaly německé odbory.