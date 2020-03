Návrh povolit cyklistům alkohol vyvolal ve Sněmovně spory

Praha - Senátní návrh na zrušení nulové tolerance k alkoholu u cyklistů na vybraných komunikacích vyvolal dnes ve Sněmovně spory mezi jeho zastánci a odpůrci. Proti návrhu vystoupil například vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Občanští demokraté neúspěšně navrhovali přerušit debatu do příštího úterý, aby se jí mohli zúčastnit i zástupci Senátu, kteří dnes nedorazili. Sněmovna návrh nepřijala a klub ODS si proto vyžádal přestávku na poradu. Jednání by mělo pokračovat od tři čtvrtě na šest.

Senát chce svůj návrh vložit do novely silničího zákona, která upravuje pravidla taxislužby. Senátní návrh by umožnil cyklistům jezdit s nejvýše 0,5 promile alkoholu v krvi na cyklostezkách, místních a účelových komunikacích. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Obdobný senátní návrh Sněmovna neschválila již loni spolu s návrhem, který umožňoval alkohol v krvi i vodákům.

Ministr Havlíček senátní návrh odmítl. Podle něj by mohlo jít o takzvaný přílepek, tedy nesouvisející změnu zákona, a mohl by být i protiústavní. Ministerstvo s ním podle Havlíčka nesouhlasí, protože by přinesl velmi negativní dopady na bezpečnost silničního provozu. Navrhovaný limit půl promile alkoholu je nepřijatelný, uvedl Havlíček.

Naproti tomu předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že cyklista s půl promile alkoholu v krvi na rozdíl od řidiče motorového vozidla svému okolí nebezpečný není. Podle Petra Pávka (STAN) je zavedení nulové hranice alkoholu nástrojem totalitních režimů. Hranice je podle něj nevymahatelná a neuskutečnitelná. Marek Benda (ODS) řekl, že klub občanských demokratů návrh podpoří.