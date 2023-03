Návrh odborářů k platovým tarifům předloží MŠMT vládě

Praha - Ministerstvo školství (MŠMT) předloží vládě návrh školských odborářů, který požaduje rozdělit letošní navýšení peněz pro pedagogy mezi tarify platů a odměny. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Školské odbory podle svého předsedy Františka Dobšíka navrhují, aby do základní složky výdělku učitelů šlo 80 procent z částky, o kterou se pedagogům letos navýší platy. Požadavek odboráři podle svého předsedy opakovaně představili na takzvané malé školské tripartitě, naposledy v pondělí. Upravené tarify by chtěli od 1. května, řekl v pondělí Dobšík ČTK.

"MŠMT je připraveno návrh školských odborů projednat na vládě," uvedla dnes Lednová.

Státní rozpočet na letošní rok počítá s růstem na platy vyučujících o čtyři procenta. Vláda v prosinci 2022 rozhodla, že celá částka bude v odměnách. O výši odměn pro jednotlivé učitele rozhoduje ředitel školy.

Podle Dobšíka je cílem odborářů to, aby tarifní složky platu pedagogickým pracovníkům rostly od 1. května. Žádost o jiné, než vládou schválené rozdělení peněz odboráři vysvětlují tím, že za stávající situace hrozí, že se peníze použijí na zaplacení jiných výdajů a nikoliv na odměňování pedagogů. To, že to nebude možné, zaručí pouze nárokové tarify, míní předseda odborů. "Peníze na splnění našich požadavků jsou. Jedná se pouze o politické rozhodnutí. Chceme, aby ministerstvo školství znovu iniciovalo jednání o rozdělení peněz," řekl dříve.

Poprvé o požadavku odborářů jednala školská tripartita v druhé polovině loňského roku. Tehdy zástupci ministerstva školství a zaměstnavatelů návrh odborářů podpořili. Předběžnou podporu mu tehdy vyjádřili ministr školství Vladimír Balaš (STAN) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vládní koalice ale následně návrh neschválila.

To, že peníze mají být podle vládního rozhodnutí pedagogům vypláceny jako odměny, kritizují i některé školské organizace a asociace. Předseda Unie školských asociací ČR CZESHA Jiří Zajíček ČTK dříve řekl, že by rozdělení částky mezi tarify a odměny neznamenalo pro stát žádné peníze navíc oproti tomu, co schválila vláda. Pro pracovníky ve školství by ale bylo podle něj navýšení tarifů výhodnější.