Návrh nového zákona zachovává dvoudenní volby

Praha - Volby by měly i v budoucnu zůstat dvoudenní. Počítá s tím poslanecký návrh zákona o správě voleb. Nový předpis také zavádí pro některé typy voleb pevný termín v prvním říjnovém týdnu a centrálně vedený jednotný seznam voličů. Normu nyní bude projednávat vláda. Na webu ministerstva vnitra to uvedla mluvčí Klára Dlubalová.

"Na základě dohody z Poslanecké sněmovny zůstanou volby dvoudenní. Důkazem o politické podpoře změn připravených ministerstvem vnitra je i to, že návrhy zákona nyní předkládají sami poslanci ze všech stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně," sdělila mluvčí.

Vláda schvalovala nový předpis spolu s ústavní novelou již na počátku února. Norma však obsahovala ustanovení, podle kterého by se měly volby od roku 2026 konat pouze v pátek. Dále nově vymezovala senátní volební obvody, které se budou moci měnit maximálně jednou za 12 let. Návrh také počítal se zafixováním termínu komunálních, krajských a senátních voleb v prvním celém říjnovém týdnu.

"Jediná zásadní změna v nynějším návrhu je zachování dvoudenních voleb," řekla ČTK Dlubalová. Poslanci s jedním dnem nesouhlasili. Ústavní zákon Sněmovna v červnu v úvodním kole podpořila. Zákon o správě voleb by měl spolu s ní nabýt účinnosti v lednu 2026.

Zákon počítá s vytvořením informačního systému správy voleb, který bude obsahovat jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí, registr kandidátních listin a přinese možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře. To by mělo odstranit chybovost při předkládání kandidátek. Vytvoření systému by mělo podle návrhu, který vláda schvalovala v únoru, stát 200 milionů korun, později se počítá s náklady 20 milionů korun ročně na údržbu systému.

"Díky centrálně vedenému jednotnému seznamu voličů bude například mnohem jednodušší získání voličského průkazu," uvedla mluvčí. Nově by o něj mohli lidé požádat na kterémkoli obecním úřadě, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Cílem pevného termínu voleb je pak podle Dlubalové zamezení posouvání termínu voleb směrem k letním měsícům.

Nový předpis dále zjednodušuje hlasovací lístky pro senátní a prezidentské volby. Současnou sadu má nahradit pouze jeden lístek. Norma také zavádí možnost hlasovat ze zahraničí i ve volbách do Evropského parlamentu.

Po projednání ve vládě by měla změny podle Dlubalové projednat Sněmovna ve zrychleném řízení.