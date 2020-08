Návrh na zmrazení platů podepsali i lidovci a šéf STAN

Praha - K návrhu Pirátů na zmrazení platů ústavních činitelů včetně soudců se přidali i poslanci KDU-ČSL a předseda Starostů Vít Rakušan. Stojí to v návrhu novely zákona, který je k dispozici na webu Sněmovny. Návrh by měl státu ušetřit přes půl miliardy korun. Loni šlo na platy ústavních činitelů podle státního závěrečného účtu 5,3 miliardy korun, pro letošního rok to mělo být podle podle návrhu původního státního rozpočtu 5,8 miliardy korun.

Návrh poslanců počítá se zmrazením i platů soudců. Platy všech ústavních činitelů, kterých se návrh týká, by měly zůstat i v příštím roce na letošní úrovni. Základní měsíční plat poslance a senátora by tak zůstal na letošní úrovni 90.800 korun, základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. Podepsaní poslanci argumentují také tím, že vláda avizuje snížení daní z příjmů fyzických osob, takže čisté příjmy ústavních činitelů stejně vzrostou.

Do předlohy se ale dostala nesrovnalost. Liší se text navrhovaného znění zákona od textu v příloze, kde je uvedeno platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. V něm je záměr uveden odlišně, a to tak, že by zmrazil pouze platy poslanců. Zjištění ČTK potvrdili poslanci Pirátů Lukáš Černohorský a Mikuláš Ferjenčík. "Neměl by to být problém, rozhodující je to paragrafové znění," řekl ČTK Ferjenčík. Dodal, že nyní čeká na vyjádření sněmovní legislativy, jak nesrovnalost odstranit.

Obdobný návrh zasahující do platů politiků připravuje i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Chce snížit odměny ústavních činitelů na čtyřnásobek minimální mzdy. To by se podle serveru Seznam Zprávy.cz významně dotklo také odměn soudců a státních zástupců. Zatímco zákonodárcům by ve srovnání s nynějším stavem klesly platy od příštího roku o necelou čtvrtinu, u soudců vychází propad zhruba o 32 procent, uvedl server.

Poslanecký návrh dostane k projednání vláda. Má na to čas 30 dní. Bez ohledu na její stanovisko by se jím měla zabývat Sněmovna. Předkladatelé chtějí, aby ho schválila již v prvním čtení. Není jisté, zda se tato předloha na pořad jednání do konce roku dostane.

Vývoj výdajů státního rozpočtu na platy představitelů státní moci a dalších orgánů. Údaje v miliardách korun:

rok částka 2020 5,838 2019 5,274 2018 4,841 2017 4,628 2016 4,447 2015 4,917 2014 3,686 2013 3,546 2012 3,250 2011 3,346 2010 3,138

zdroje: návrh státního rozpočtu na rok 2020, státní závěrečné účty.