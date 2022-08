Návrh na úsporný tarif projedná vláda příští týden ve středu

Praha - Návrh takzvaného úsporného tarifu projedná vláda na svém příštím zasedání ve středu. Vyplývá to z programu vládního jednání. K návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by měli ministři doplnit mimo jiné konkrétní výši podpory podle jednotlivých distribučních sazeb.

Návrh nařízení vlády je nyní v meziresortním připomínkování, jednotlivé instituce mají čas podat své připomínky do pondělí. Pomoc s vysokými cenami energií díky takzvanému úspornému tarifu dostanou letos domácnosti prostřednictvím své smlouvy na elektřinu. Letos dá vláda na pomoc deset miliard korun, dalších 30 miliard rozdělí příští rok, a to už prostřednictvím jednotlivých komodit, tedy jednotlivě ve vyúčtování za elektřinu, plyn a teplo. Vyplývá to z vládních dokumentů, které má ČTK k dispozici, a z tiskové zprávy ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Podle vyhlášky ale může dodavatel energií využít příspěvek například na pokrytí dluhu za energie. Zvolená forma výplaty pomoci bude podle MPO administrativně nenáročná, letos tedy domácnosti nebudou muset o nic žádat. Sleva bude poskytnuta automaticky dodavatelem elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenu smlouvu. V případě dodávek elektřiny a plynu bude tento princip dodržen také v příštím roce. U dodávek tepla z domovních kotelen bude ale příští rok nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Zákazníci by měli o příspěvek žádat do konce listopadu.

Další pomoc, kterou domácnosti od státu obdrží, představuje odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které v účtech za elektřinu platí každý. To znamená, že od října všechny domácnosti ušetří 599 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny.